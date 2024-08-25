ФОТО «И вот они уже в воде...» Смотрите, кто из известных деятелей Эстонии принимает участие в IRONMAN

Соревнования IRONMAN 70.3 Tallinn PRO стартовали в воскресенье, 25 августа, в 9 утра с заплыва на пляже Штромка. Луиза Рыйвас поделилась в Instagram кадрами с фестиваля триатлона.
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Сегондя в фестивале триатлона IRONMAN примут участие лучшие триатлонисты из Эстонии и других стран.
В стартовом списке чемпионата Европы IRONMAN 70.3 в Таллинне много известных лиц: актриса Элина Пяхклимяги, бывший премьер-министр Таави Рыйвас, телеведущий Ханнес Хермакюла, бегун Роман Фости, политик Юрген Лиги, блогер Андреас Мельтс и член оргкоманды кинофестиваля PÖFF Микк Гранстрем. Тележурналист Калев Круус преодолеет всю дистанцию.