Звездный шеф-повар Йоэль Острат о скандальном интервью: «Возможно, у меня были проблемы с формулировкой»

Некоторое время назад шеф-повар Йоэль Острат разозлил некоторых людей, когда сказал в интервью Õhtuleht , что «ему нравится, когда женщина зависит от него». Ролик с этим интервью распространился в TikTok.

«С Терезой, возможно, действительно было так, что она нашла себя. Ее карьера начала складываться успешно. Я помогал ей в этом, но в какой-то момент... Не знаю, могу ли я так сказать, но мне чуть-чуть, наверное, нравится, когда женщина зависит от мужчины. Тогда она как...» - сказал тогда Острат в беседе.