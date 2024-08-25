«На самом деле я так не думал, но я не из тех, кто будет что-то опровергать. Если уже сказал так, то сказал», - говорит Йоэль Острат, комментируя отрывок из интервью, который возмутил многих пользователей Сети.
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Звездный шеф-повар Йоэль Острат о скандальном интервью: «Возможно, у меня были проблемы с формулировкой»
Некоторое время назад шеф-повар Йоэль Острат разозлил некоторых людей, когда сказал в интервью Õhtuleht, что «ему нравится, когда женщина зависит от него». Ролик с этим интервью распространился в TikTok.
«С Терезой, возможно, действительно было так, что она нашла себя. Ее карьера начала складываться успешно. Я помогал ей в этом, но в какой-то момент... Не знаю, могу ли я так сказать, но мне чуть-чуть, наверное, нравится, когда женщина зависит от мужчины. Тогда она как...» - сказал тогда Острат в беседе.