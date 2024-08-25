В Торонто выставили на продажу дом, где жила Меган Маркл: именно сюда приезжал принц Гарри

Недвижимость недавно была отремонтирована и, как говорится в описании, имеет элегантную высококачественную отделку. Входная дверь окрашена в синий цвет «Тиффани», а в доме есть две ванные комнаты «в стиле спа». В доме также есть гараж на две машины и даже зарядным устройством Tesla.

Дом расположен в месте, «которое любят семьи, ученые и знаменитости», в непосредственной близости от «отличных школ», пяти супермаркетов и ледового катка.

Внутри дома есть большая и светлая кухня со всей необходимой техникой и мебелью и отремонтированный подвал, а снаружи - крыльцо и просторная терраса. В интерьере преобладает белый цвет с вкраплениями серого.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

В Торонто Меган жила со своими собаками Богартом и Гаем, и во дворе она обустроила вольер и игровую площадку с песочницей. Там же бывшая актриса часто летом устраивала барбекю для друзей.

Именно сюда дважды в месяц приезжал принц Гарри, чтобы провести время с Меган. Об этом он даже упоминает в своих мемуарах «Запасной».

«Мэг была рада показать мне свою жизнь, своих собак, свой маленький дом, который она обожала», - писал герцог Сассекский.

В 2017 году переехала из этого дома в Лондон, чтобы жить с будущим мужем. Пара поженилась в 2018, а два года спустя сложила с себя обязанности членов королевской семьи и улетела в США вместе с сыном Арчи. Сейчас они живут в особняке в тосканском стиле в Монтесито, Калифорния, с семью спальнями, 13 с половиной ванными комнатами, кинотеатром, тренажерным залом, бассейном и курятником.

В интервью The Cut в 2022 году Меган назвала свой дом «спокойным и исцеляющим» и сказала, что он заставляет ее «чувствовать себя свободной». В той же статье издание пояснило, что «дом в Монтесито - это тот большой дом, который заставляет вас вспоминать, что невообразимое богатство на самом деле является чьей-то повседневной реальностью».

Дом в Торонто был продан через год после того, как Маркл съехала, и нынешняя владелица заплатила за него 1,6 миллионов долларов.