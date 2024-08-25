СМОТРИТЕ Эпатажная эстонская певица Yasmyn отметила девичник, на празднике была Кармен Касс

В конце минувшей недели певица Yasmyn , чье настоящее имя - Синенсия Жасмин Касс, отметила свой девичник. Одна из подружек исполнительницы поделилась в Instagram красивым видео с парусника, на котором проходило торжество.

Несмотря на то, что погода, судя по роликам, опубликованным в социальных сетях, была не самой лучшей, девушкам это не помешало весело провести время. На одном из видео, опубликованном в Instagram, видно, что на девичнике также присутствовали мать Yasmyn Виктория Касс и тетя певицы - супермодель Кармен Касс.