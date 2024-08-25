«Никогда не смогла бы жить с этим»: бывшая девушка Мэттью Перри впервые назвала причину их разрыва

47-летняя Кейти Эдвардс была не только его возлюбленной, но и ассистенткой. Поэтому пара проводила много времени вместе, однако сейчас девушка впервые решила назвать причину завершения их отношений. По ее словам, наркозависимость сильно влияла на состояние экс-возлюбленного, и она не могла смотреть, как он умирает.

«Мэттью платил мне очень хорошо, как своей помощнице, но в какой-то момент он стал настолько плох, что у меня не осталось выбора, кроме как отказаться от этой зарплаты. Я знала, что не смогу смотреть, как он умирает. Я никогда не смогла бы жить с этим», - отметила Кейти.

Эдвардс также добавила, что было немало случаев, когда она волновалась за его жизнь. Об этом бывшая актера вспоминает так:

«Было так много бессонных ночей, что я приходила домой, просыпалась в четыре утра и писала ему: "Ты жив? Ты жив? Просто отвечай. Пришли мне смайлик. Отправь мне что-нибудь, что ты рядом". Я не могла спать по ночам, зная, что он делает».

К слову, в январе 2011 года именно девушка отправила Мэттью в реабилитационный центр, ведь хотела ему помочь избавиться от зависимости.

«Я сказала: "Я больше этим не занимаюсь, Мэттью, мне жаль, что ты будешь меня ненавидеть, но мы отправим тебя в реабилитационный центр», - отметила Эдвардс.

Однако лечение не принесло долговременного результата. И 28 октября 2023 года звезда сериала «Друзья» умер. Мужчине было 54 года, а официальной причиной смерти признали «передозировку кетамина».