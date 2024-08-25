В среду, 21 августа, в Facebook были опубликованы снимки жуткого пожара. Через несколько дней эти фотографии разлетелись в Facebook с утверждением, что загорелся дом бывшего министра финансов Марта Вырклаэва. «Кто-то клевещет!» - прокомментировал политик порталу Elu24.
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«БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ!» ⟩ По Facebook разлетелись фото пожара: пользователи утверждают, что горел дом бывшего министра финансов
Перевод: Седа Дунгурова
В пятницу, 23 августа, в группе в Facebook EKRE sõprade klubi были опубликованы фотографии облака дыма, поднимающегося из леса. Снимки были изначально опубликованы Тарго Пярнаметсом на его странице, и после изучения его аккаунта стало ясно, что горит дом соседа Тарго. По данным Facebook, в результате пожара никто не пострадал.