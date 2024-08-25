«БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ!» По Facebook разлетелись фото пожара: пользователи утверждают, что горел дом бывшего министра финансов

В пятницу, 23 августа, в группе в Facebook EKRE sõprade klubi были опубликованы фотографии облака дыма, поднимающегося из леса. Снимки были изначально опубликованы Тарго Пярнаметсом на его странице, и после изучения его аккаунта стало ясно, что горит дом соседа Тарго. По данным Facebook, в результате пожара никто не пострадал.