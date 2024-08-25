Вчера, 24 августа, в уютном огороде Лаагна (Выру, 11) прошел юбилейный кинопоказ под открытым небом ЛаснаКино 2024.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как в Ласнамяэ прошел кинопоказ под открытым небом
Организаторы выбрали для показа веселую и трогательную комедию, которая понравится всей семье - фильм «Умники» (2023) режиссера Ингомара Вихмара. Это история о двух предприимчивых подростках и их отце, которая полна юмора и неожиданных поворотов.
Фильм был показан на эстонском языке с русскими субтитрами. Перед началом киносеанса зрителям удалось пообщаться с киноактером, который снимался в фильме «Умники», и задать ему несколько вопросов.