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ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как в Ласнамяэ прошел кинопоказ под открытым небом

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Вчера, 24 августа, в уютном огороде Лаагна (Выру, 11) прошел юбилейный кинопоказ под открытым небом ЛаснаКино 2024.

Организаторы выбрали для показа веселую и трогательную комедию, которая понравится всей семье - фильм «Умники» (2023) режиссера Ингомара Вихмара. Это история о двух предприимчивых подростках и их отце, которая полна юмора и неожиданных поворотов.

Фильм был показан на эстонском языке с русскими субтитрами. Перед началом киносеанса зрителям удалось пообщаться с киноактером, который снимался в фильме «Умники», и задать ему несколько вопросов.

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