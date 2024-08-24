ФОТО Автомобиль Mercedes-Benz врезался в стену дома: въехал в спальню и скрылся с места

Перевод: Влада Лаевалинд

«Пожалуйста, помогите установить личность владельца автомобиля, который сегодня утром въехал в дом, где могли погибнуть четыре человека», - пишет Светлана в группе Võrukad!, добавляя: «Въехал на машине в спальню и сбежал».

По словам женщины, отличительной особенностью автомобиля является наклейка на крышке бензобака с изображением «писающего мужичка». Светлана рассказала, что на место происшествия также выехала полиция и зафиксировала произошедшее, но она считает, что в социальных сетях информация распространится быстрее.

Светлана поделилась с редакцией фотографиями, на которых видно, что в результате аварии кровать отъехала от окна. «В момент аварии там спали беременная женщина, ребенок и мужчина», - объясняет она, добавляя, что вся семья жива и здорова. «К счастью, физически все в порядке, но семья испытала сильный шок!»

Сегодня в 5 часов утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что легковой автомобиль врезался в стену дома на улице Вабрику в Выру. «Автомобиль Mercedes-Benz S500 свернул с дороги налево на прямом участке улицы Вабрику и врезался в забор, а затем и в стену дома», - комментирует представитель Департамента полиции и погранохраны, добавляя, что водитель автомобиля покинул место происшествия.

В результате аварии повреждения получили и автомобиль, и стена дома. «Точные обстоятельства происшествия еще выясняются».