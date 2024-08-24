У ВАС ЕСТЬ? Ozempic превратил этот предмет одежды в настоящий модный хит

Перевод: Влада Лаевалинд

Более шести процентов американцев с избыточным весом используют семаглутид, или Ozempic, для снижения веса. Препарат пользуется такой же популярностью в Европе и теперь стал законодателем моды.

Попрощайтесь с пуховиками и большими куртками! Длинные пальто, подвязанные посередине поясом, снова в моде, и Ozempic - одна из причин этого явления.

Речь идет о пальто прямого покроя или длиной до щиколотки, подчеркивающих талию, которые в интернете прозвали ozempic по аналогии с названием препарата.

Отмечается, что крой такой верхней одежды визуально удлиняет тело, заставляя обладательницу выглядеть стройнее и худее. При этом выбор одежды оверсайз-кроя уменьшается и его актуальность постепенно угасает, отмечают эксперты моды.

По данным Lyst, платформы, специализирующейся на анализе поведения потребителей в индустрии моды, количество запросов на «длинные узкие пальто» в интернет-магазинах за последние месяцы выросло на 16 процентов. Популярность этой верхней одежды напрямую связана с похудением и приведением себя в хорошую форму.