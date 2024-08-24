«Враги умрут от зависти»: Павел Глоба назвал знак Зодиака, на которого обрушится счастье с 1 сентября

Известный астролог Павел Глоба поделился своим прогнозом, в котором отметил, что в конце августа особенно повезет Тельцам. Он утверждает, что именно в последние дни этого месяца начнется новая эра для представителей этого знака Зодиака, и перед ними откроются все двери.
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По словам Глобы, Тельцы станут настоящими любимчиками удачи. В их жизни ожидаются положительные изменения во всех сферах. Особенно благоприятными будут финансовые перспективы: возможны крупные премии, выигрыши в лотерею, неожиданные повышения или возврат забытых долгов.
Астролог подчеркивает, что если Тельцы будут благодарны за полученные дары и разумно расходовать деньги, удача в финансах останется с ними надолго.
Кроме того, Глоба считает, что в любви Тельцам также повезет. Одинокие представители этого знака могут встретить свою судьбу в конце августа, что добавит положительных эмоций в их жизнь.