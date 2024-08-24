«Враги умрут от зависти»: Павел Глоба назвал знак Зодиака, на которого обрушится счастье с 1 сентября

Известный астролог Павел Глоба поделился своим прогнозом, в котором отметил, что в конце августа особенно повезет Тельцам. Он утверждает, что именно в последние дни этого месяца начнется новая эра для представителей этого знака Зодиака, и перед ними откроются все двери.