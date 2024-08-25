ГОРОСКОП НА 25 АВГУСТА Овны добьются успеха, у Весов возможны трудности в делах

Безусловный плюс происходящего заключается в том, что можно не спешить с решениями и обдумывать каждый шаг. Это часто позволяет избежать ошибок. Это не лучший день для экспериментов. Лучше выбирать проверенные методы, идти тем путем, который прежде проложил кто-то другой. Не стоит нарушать традиции и общепринятые правила.

Овен

День обещает прогресс во многих делах, дает шанс добиться успеха там, где вы прежде потерпели неудачу. Возможно удачное решение сложных профессиональных задач. Если сегодня вы все сделаете правильно, то вскоре получите очень заманчивое деловое предложение. Радуют и личные отношения. Вы хорошо ладите с близкими людьми, часто догадываетесь об их желаниях и ожиданиях, всегда знаете, кого и чем можно порадовать. Вероятны романтические сюрпризы, которые поднимут вам настроение, по-настоящему вдохновят.

Телец

Благоприятный день для общения. Если вам потребуются союзники и помощники, вы найдете их быстро: вряд ли кто-то сможет противостоять вашему обаянию, ответить отказом на просьбы. Появляются неплохие идеи. Приступать к их реализации пока рано, но чуть позже у вас все обязательно получится. Вероятны денежные поступления. Обычно речь идет о небольших суммах, но сегодня они будут очень кстати. Вы сделаете какие-то незапланированные, но очень удачные покупки, не упустите возможности порадовать близких.

Близнецы