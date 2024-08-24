В субботу, 24 августа, утром в пиццерии в Мустамяэ прошел день пиццы, куда собрались сотни людей. «На одного человека рассчитано десять пицц и десять лимонадов», - говорится в публикации Dodo Pizza на Facebook.
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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Низкие цены на пиццу привлекли сотни голодных людей в пиццерию в Мустамяэ
«Приходите с другом и насладитесь днем вкусной пиццы!» - пишет столичная пиццерия Dodo Pizza на своей странице в Facebook.
Лучшие предложения субботнего дня пиццы были доступны только в ресторане на бульваре Сыпрузе. «Только 4 000 порции пиццы и 2 000 домашних лимонадов сегодня по суперцене», - говорится в объявлении, где указано, что на одного человека рассчитано десять пицц и десять лимонадов.