Еще в середине июня Танель Падар носил обручальное кольцо на пальце, но к концу августа рокер сменил его на новое украшение!
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ФОТО ⟩ Браку конец? Танель Падар сменил значимое обручальное кольцо другим украшением
Если Лорен Падар уже давно сменила обручальное кольцо на другое украшение, то на пальце Танеля Падара еще в середине июня можно было увидеть кольцо.
Теперь же и Танель нашел замену обручальному кольцу, пишет Kroonika. Новое украшение уже красовалось набезымянном пальце левой руки Падара на одном из мероприятий в прошлые выходные.