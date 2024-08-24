Сб, 24.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО Браку конец? Танель Падар сменил значимое обручальное кольцо другим украшением

Copy
Танель Падар.
Танель Падар. Фото: Elmo Riig

Еще в середине июня Танель Падар носил обручальное кольцо на пальце, но к концу августа рокер сменил его на новое украшение!

Если Лорен Падар уже давно сменила обручальное кольцо на другое украшение, то на пальце Танеля Падара еще в середине июня можно было увидеть кольцо.

Теперь же и Танель нашел замену обручальному кольцу, пишет Kroonika. Новое украшение уже красовалось набезымянном пальце левой руки Падара на одном из мероприятий в прошлые выходные.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх