СМОТРИТЕ Эстонская актриса и ее муж с шиком отпраздновали важный день

Вчера, 23 августа, режиссер, оператор и продюсер Эрго Кулд отметил свой 48-й день рождения. Его жена Грете поделилась с подписчиками в Instagram милым видео с поздравлениями!
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«С днем рождения, мой дорогой», - написала Грете Кулд в пятницу вечером на своей странице в Instagram, опубликовав видео, на котором ее муж Эрго задувает праздничные свечи.
На кадрах видно, что семья Кулд отметила знаменательный день в столичном ресторане Fotografiska.