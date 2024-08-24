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СМОТРИТЕ Эстонская актриса и ее муж с шиком отпраздновали важный день

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Эрго и Грете Кулд.
Эрго и Грете Кулд. Фото: Konstantin Sednev

Вчера, 23 августа, режиссер, оператор и продюсер Эрго Кулд отметил свой 48-й день рождения. Его жена Грете поделилась с подписчиками в Instagram милым видео с поздравлениями!

«С днем рождения, мой дорогой», - написала Грете Кулд в пятницу вечером на своей странице в Instagram, опубликовав видео, на котором ее муж Эрго задувает праздничные свечи.

На кадрах видно, что семья Кулд отметила знаменательный день в столичном ресторане Fotografiska.

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