ФОТО «У меня проблемы!» Курьер Bolt Food справил нужду в центре города

На прошлой неделе житель Тарту Тыну поделился с участниками группы в социальной сети вызывающей вопросы фотографией курьера Bolt Food. «Когда я гуляю по Тарту, иду к реке Эмайыги, вижу такую непристойность. Не могу просто пройти мимо и ничего не сказать...» - объясняет Тыну, почему он сделал эту фотографию.

В воскресенье около шести часов вечера он заметил курьера фирмы Bolt, справлявшего нужду возле гостиницы Dorpat в Тарту. «Я обратился к джентльмену, когда проходил мимо, но все, что я услышал, - это заплетающимся языком "у меня проблемы". Парень точно говорил на иностранном языке», - замечает Тыну.