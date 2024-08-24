Новостей о состоянии здоровья тяжелобольного Брюса Уиллиса не было все лето. Его родня ограничивалась архивными фотографиями, которые фанатов «Крепкого орешка» уже не радуют, как прежде. К счастью, старшая дочь актера - 36-летняя Румер - накануне решила устроить «вопрос-ответ» в своем Instagram и не оставила без внимания комментарии обеспокоенных поклонников отца.
Старшая дочь неизлечимо больного Брюса Уиллиса поделилась редкими подробностями о его здоровье
Вместе привычного «он окей» девушка написала, что актер чувствует себя отлично, и добавила трогательный снимок, на котором держит его за руку. Судя по всему, Брюс действительно стабилен - об этом говорит и молчание его супруги Эммы Хеминг, которая считает своим долгом просвещать общественность о болезни мужа.
Напомним, что Брюсу диагностировали лобно-височную деменцию, лечения от которой нет. Пациенты постепенно утрачивают когнитивные способности и в конце концов угасают.