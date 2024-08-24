Старшая дочь неизлечимо больного Брюса Уиллиса поделилась редкими подробностями о его здоровье

Вместе привычного «он окей» девушка написала, что актер чувствует себя отлично, и добавила трогательный снимок, на котором держит его за руку. Судя по всему, Брюс действительно стабилен - об этом говорит и молчание его супруги Эммы Хеминг, которая считает своим долгом просвещать общественность о болезни мужа.