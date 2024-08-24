Джастин и Хейли Бибер впервые стали родителями

Сегодня, 24 августа, стало известно, что Хейли Бибер родила. Радостным событием молодые родители поделились в социальных сетях. Инсайдер из окружения звезд подтвердил, что пара испытывает целую гамму чувств, но сейчас хочет побыть в тишине и насладиться радостным моментом.

О том, что Хейли беременна, стало известно в мае. Слухи ходили несколько недель, ведь она обожает обнажаться перед камерой и сниматься в пикантных фотосессиях, а тут… резко перестала. Официально это никто не спешил комментировать, пока сама жена Джастина не опубликовала кадр с округлившимся животом.

Более того, 27-летняя Хейли пошла по пути певицы Рианны и будто специально демонстрировала округлившийся живот. Она надевала смелые наряды, публиковала фотосессии и привлекала к этому Джастина.

Буквально за несколько дней до родов парочка еще разгуливала по Лос-Анджелесу, посещая очередное заведение. Публика удивлялась, как у Хейли хватало сил на веселое времяпрепровождение.

«Добро пожаловать домой, Джек Блюз Бибер», - таким комментарием в Instagram новоиспеченный 30-летний отец сопроводил публикацию с радостной новостью.