ФОТО В отделение экстренной помощи был доставлен 13-летний мальчик с алкогольным отравлением

У тартуских подростков есть повод для радости, так как в районе Тяхтвере в пятницу, 23 августа, был открыт новый скейт-парк. На открытие собралось много людей, в том числе скейтбордисты, BMX-райдеры и роллеры.
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«Я как раз спокойно играла с ребенком на игровой площадке, когда внезапно приехала скорая помощь, а затем и полиция», - описывает репортер Elu24 Трийн Роос, которая в тот момент находилась на месте событий.
23 августа в Тарту открылся новый скейт-парк , рядом с которым расположена игровая площадка - приятное место как для детей младшего, так и для старшего возраста. Репортер Elu24 Трийн Роос, приехавшая туда провести время с ребенком, наткнулась на дом, расположенный возле этой детской площадки.