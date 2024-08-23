«Нужно звонить в полицию!» Пост о потерявшемся в эстонском городе ребенке вызвал волну гневных комментариев

В группе Facebook Märgatud Viljandis в пятницу была опубликована срочная информация о 2-летнем ребенке, находящимся без присмотра. К счастью, бабушка ребенка была найдена в течение нескольких минут, но за это время пост успел возмутить многих.
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В пятницу в 17:10 в группе Facebook Märgatud Viljandis появился пост: «Найден ребенок в Вильянди». Для уточнения был добавлен адрес, где находился, по имеющимся данным, 2-летний ребенок.
Вскоре под постом начали появляться негативные комментарии.