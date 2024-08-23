Концертные площадки в Таллинне давно стали частью городской культуры, но насколько довольны ими жители столицы? Портал Limon.ee решил выяснить, мешает ли местным жителям шум, доносящийся с таких площадок, и достаточно ли в городе мероприятий, чтобы удовлетворить потребности населения. С
ВИДЕО ⟩ Жители Таллинна о концертах в столице: «Площадки маленькие, люди, как кильки в банке!»
В целом, мнение жителей Таллинна о концертных площадках и их влиянии на комфорт жизни в городе сильно различаются. Некоторые считают уровень шума во время мероприятий незначительным, другие - испытывают дискомфорт, особенно если акустика или условия на площадках оставляют желать лучшего.
Наталья считает, что Таллинну не хватает мероприятий. Она отмечает, что шум, связанный с концертами, ей не мешает, даже если он есть. По мнению Натальи, шум может доставлять неудобства лишь тем, кто возвращается с работы и нуждается в отдыхе.
Лана, напротив, не посещает концерты и отмечает нехватку информации о предстоящих мероприятиях. Хотя шум с улиц иногда слышен, дома он не ощущается.
Галина выразила недовольство акустикой в ледовом холле Тондираба. Она считает, что раньше концертные залы были лучше. «Например, Горхолл всегда радовал своей акустикой и вместительностью. Я считаю, что такие концертные залы как Горхолл - навека!» - отметила она.
Диана, в отличие от других, избегает посещения концертов по причине страха перед скоплением людей и распространением вирусов. Она беспокоится о возможности заразиться, особенно в условиях продолжающейся пандемии коронавируса и появления новых инфекций, таких как оспа обезьян. «Площадки маленькие, люди, как кильки в банке. Просто ужас!» - говорит она.
Надежда редко ходит на концерты, поскольку, по ее мнению, в Таллинне мало кто выступает. «Концертные площадки для нашей маленькой страны нормальные. Шум иногда мешает с A le coq арены, поскольку я недалеко живу. Шум есть, но не критичный», - говорит Надежда.
Алина также выразила недовольство одной из площадок. Она рассказала, что изначально планировала посетить концерт известного исполнителя Kizaru, но, узнав, что мероприятие пройдет в маленьком зале с возрастным ограничением 16+, отказалась от этой идеи. Алина считает, что большое количество подростков испортит концерт, и потому решила не идти.
Виталий поделился с редакцией своей историей про концерт Rammstein и бессонную ночь. Он живет далеко от Певческого поля и почти никогда не слышит концерты. «Бывает, да, слышна мелодия и все, но когда выступала группа Rammstein, шум был настолько сильным, что окна тряслись. Я отчетливо слышал все слова, музыку и крики людей. После окончания концерта, я думал, что пытка музыкой закончилась, но после люди толпами шли и пели песни. Даже это было слышно», - отметил он.
Смотрите видео, чтобы узнать, как жители Таллинна оценивают концертные площадки города и насколько их беспокоит шум от проходящих мероприятий!