ВИДЕО Жители Таллинна о концертах в столице: «Площадки маленькие, люди, как кильки в банке!»

В целом, мнение жителей Таллинна о концертных площадках и их влиянии на комфорт жизни в городе сильно различаются. Некоторые считают уровень шума во время мероприятий незначительным, другие - испытывают дискомфорт, особенно если акустика или условия на площадках оставляют желать лучшего.

Наталья считает, что Таллинну не хватает мероприятий. Она отмечает, что шум, связанный с концертами, ей не мешает, даже если он есть. По мнению Натальи, шум может доставлять неудобства лишь тем, кто возвращается с работы и нуждается в отдыхе.

Лана, напротив, не посещает концерты и отмечает нехватку информации о предстоящих мероприятиях. Хотя шум с улиц иногда слышен, дома он не ощущается.

Галина выразила недовольство акустикой в ледовом холле Тондираба. Она считает, что раньше концертные залы были лучше. «Например, Горхолл всегда радовал своей акустикой и вместительностью. Я считаю, что такие концертные залы как Горхолл - навека!» - отметила она.

Диана, в отличие от других, избегает посещения концертов по причине страха перед скоплением людей и распространением вирусов. Она беспокоится о возможности заразиться, особенно в условиях продолжающейся пандемии коронавируса и появления новых инфекций, таких как оспа обезьян. «Площадки маленькие, люди, как кильки в банке. Просто ужас!» - говорит она.