Возлюбленный Санны Марин сделал неожиданное заявление

Seiska сообщает, что Йони уже долгое время занимается ремонтом коммерческой недвижимости в Хельсинки.

В начале августа Йони впервые за долгое время опубликовал новое фото в своем Instagram. На снимке был полностью черный фон, а в центре изображена большая буква W, над которой драматично было написано: «я вернулся!»