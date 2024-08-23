В жизни Йони Вилльберга, возлюбленного бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин, дуют ветры перемен: он сделал большой карьерный шаг и открыл собственную парикмахерскую.
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Возлюбленный Санны Марин сделал неожиданное заявление
Seiska сообщает, что Йони уже долгое время занимается ремонтом коммерческой недвижимости в Хельсинки.
В начале августа Йони впервые за долгое время опубликовал новое фото в своем Instagram. На снимке был полностью черный фон, а в центре изображена большая буква W, над которой драматично было написано: «я вернулся!»