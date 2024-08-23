«Сижу, смотрю и думаю: что это такое?» - пишет в соцсети один из жителей столицы, вызвав оживленную дискуссию о «птичьей клетке», установленной в Нымме. Старейшина района Нымме Кармо Кури сказал, что городской дизайн улицы Яама устарело, поэтому было принято временное решение.
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«ЭТО ЧТО?» ⟩ Установленная посреди площади «клетка» вызвала шквал шуток у жителей Нымме
Перевод: Влада Лаевалинд
«Это не укрытие от дождя или солнца. Залезать на него запрещено. От него исходят чудесные привлекающие внимание желтые пятна, которые покрывают всю улицу Яама вплоть до перекрестка. Может, когда-нибудь узнаем...», - пишет горожанин в группе жителей Нымме в Facebook, где он размышляет о том, что же это за «павильон».