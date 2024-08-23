«ЭТО ЧТО?» Установленная посреди площади «клетка» вызвала шквал шуток у жителей Нымме

«Это не укрытие от дождя или солнца. Залезать на него запрещено. От него исходят чудесные привлекающие внимание желтые пятна, которые покрывают всю улицу Яама вплоть до перекрестка. Может, когда-нибудь узнаем...», - пишет горожанин в группе жителей Нымме в Facebook, где он размышляет о том, что же это за «павильон».