Расположенный в латвийской Юрмале ресторан Kinza House похвастался, что попал в объектив легендарной передачи «Орел и решка», а местный блогер Стас Давыдов опубликовал ролик с кастинга на роль ведущего. Что происходит? «Орел и решка» возвращается? Съемки теперь проходят в странах Балтии? TVNET+ узнал все подробности!
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«Орел и решка» возвращается? Теперь съемки проходят в странах Балтии? Рассказываем
Напомним, «Орел и решка» - это любимое миллионами тревел-шоу, которое выходило на украинском телеканале «Интер» с 2011 года. Каждая программа рассказывала об одной стране или городе с двух точек зрения: без ограничения средств и в тотальной экономии. В начале каждого выпуска ведущие подкидывают монетку, чтобы выяснить, кто из них проведет выходные с золотой кредитной карточкой, а кто - со 100 долларами.
На канале «Интер» шоу выходило до 24-го сезона, следующий сезон уже выходил на «Новом канале». В феврале 2022 года съемки и показ уже отснятых выпусков были приостановлены на неопределенный срок из-за вторжения России в Украину.
TVNET+ удалось связаться с продюсерами проекта и задать несколько вопросов...