Рецидивист-педофил и бывший государственный служащий Яанус Конса должен был предстать перед судом в среду. Однако он не явился на заседание, и его местонахождение неизвестно. Конса продал свою квартиру в Нымме, но примечательно в этом то, что Конса имеет право пользоваться квартирой до конца своей жизни.