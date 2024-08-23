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ВИДЕО Высокопоставленный чиновник-педофил скрывается: шикарный дом в Нымме, где жил Яанус Конса (1)

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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Kaader videost

Рецидивист-педофил и бывший государственный служащий Яанус Конса должен был предстать перед судом в среду. Однако он не явился на заседание, и его местонахождение неизвестно. Конса продал свою квартиру в Нымме, но примечательно в этом то, что Конса имеет право пользоваться квартирой до конца своей жизни.

Перевод: Влада Лаевалинд

Бывший советник канцлера юстиции Яанус Конса снова предстал перед судом по обвинению в педофилии. Бывший высокопоставленный государственный служащий-педофил не явился в среду в суд и теперь бесследно исчез.

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