Королева Камилла была против романа Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Королева Великобритании Камилла сначала была против отношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Об этом пишет Us Weekly.

Кристофер Андерсен, автор книги «Король: Жизнь Карла III», рассказал в новом интервью, что Камилле не нравился роман принца Уильяма и его избранницы сначала, когда они встретились и влюбились в университете Сент-Эндрю в Шотландии.

«Камилла поклонница аристократии [и] своего рода сноб», - считает Андерсен, добавив, что жена короля Карла ІІІ не думала, что Кэтрин «принадлежит к их классу».

Автор также утверждал, что Уильям просто «терпит» свою мачеху, и что Камилла «всегда немного боялась Уильяма».

Вероятное напряжение между Уильямом и Камиллой также было раскрыто принцем Гарри в его мемуарах «Запасной».

В книге Гарри утверждал, что он и его старший брат «умоляли» своего отца, короля Карла III, не жениться на Камилле. Он также обвинил Камиллу в утечке в прессу историй о нем и остальных членах королевской семьи.

Впрочем, впоследствии у принца Уильяма и королевы Камиллы наладились отношения.

По мнению эксперта Тома Куинна, именно то, что Камилла умеет слушать, увлекло Уильяма. Однако принц Гарри до сих пор видит в жене отца «злую мачеху».

«Гарри, с другой стороны, видит это как еще один пример того, что Уильям подвел свою сторону - для Гарри все так и не изменилось после того, как его мать [Диана] умерла», - считает Куинн.