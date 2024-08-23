Наследник престола и его избранница познакомились в университете. В 2011 году пара поженилась и стала родителями троих детей.
Королева Камилла была против романа Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Королева Великобритании Камилла сначала была против отношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Об этом пишет Us Weekly.
Кристофер Андерсен, автор книги «Король: Жизнь Карла III», рассказал в новом интервью, что Камилле не нравился роман принца Уильяма и его избранницы сначала, когда они встретились и влюбились в университете Сент-Эндрю в Шотландии.
«Камилла поклонница аристократии [и] своего рода сноб», - считает Андерсен, добавив, что жена короля Карла ІІІ не думала, что Кэтрин «принадлежит к их классу».
Автор также утверждал, что Уильям просто «терпит» свою мачеху, и что Камилла «всегда немного боялась Уильяма».
Вероятное напряжение между Уильямом и Камиллой также было раскрыто принцем Гарри в его мемуарах «Запасной».
В книге Гарри утверждал, что он и его старший брат «умоляли» своего отца, короля Карла III, не жениться на Камилле. Он также обвинил Камиллу в утечке в прессу историй о нем и остальных членах королевской семьи.
Впрочем, впоследствии у принца Уильяма и королевы Камиллы наладились отношения.
По мнению эксперта Тома Куинна, именно то, что Камилла умеет слушать, увлекло Уильяма. Однако принц Гарри до сих пор видит в жене отца «злую мачеху».
«Гарри, с другой стороны, видит это как еще один пример того, что Уильям подвел свою сторону - для Гарри все так и не изменилось после того, как его мать [Диана] умерла», - считает Куинн.