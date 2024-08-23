«Это ужасно»: Ченнинг Татум дал редкий комментарий о дочери

44-летний американский актер Ченнинг Татум дал редкий комментарий о своей 11-летней дочери Эверли. Он появился в шоу Late Night With Seth Meyers.

Татум не готов к тому, чтобы единственный ребенок в будущем смотрел на его танцевальные движения во франшизе «Супер Майк» о стриптизере.

«Я так благодарен, что она не знает, как я танцую», - отметил Ченнинг.

А ведущий спросил, когда Эверли, возможно, увидит эти фильмы.

«Это будет ужасно, когда это произойдет», - признался актер.

В частности, Татум рассказал, как ходил с дочкой на концерт Тейлор Свифт. «Увидеть это с вашей дочерью совершенно по-разному... Я танцевал так, как никогда раньше не танцевал», - признался актер.

Татум воспитывает Эверли с бывшей женой Дженной Деван, с которой развелся в 2019 году. Актриса уже помолвлена со Стивом Кази и родила ему двоих детей.

Тем временем Ченнинг планирует жениться на актрисе и режиссере Зои Кравиц.

Ленни Кравиц положительно относится к помолвке единственной дочери.

«Он действительно замечательный парень. Он был хорошо воспитан. Так что, знаете, у него есть манеры. Он очарователен. Он душевный человек. И поэтому он довольно быстро стал частью семьи», - говорил певец.