Оззи Осборн сообщил о потере в семье

75-летний английский рок-музыкант Оззи Осборн рассказал, что его любимый пес Рокки умер в возрасте 15 лет. Известие музыкант сообщил в Instagram.

Шпиц умер два дня назад. Оззи показал фото, на котором он держит Рокки на руках.

«Два дня назад я потерял своего хорошего друга Рокки, который был со мной 15 лет. Я увижу тебя на другой стороне, друг. Я люблю тебя навсегда, Оззи», - написал музыкант.

Вокалист группы Black Sabbath получил волну сообщений с соболезнованиями от своих поклонников. «Мне очень жаль, Оззи. Я знаю, как ты любишь Рокки», «Я глубоко сожалею о вашей большой потере», «Тяжелее всего иметь домашнего любимца. Мои соболезнования, Оззи!» - писали фанаты в комментариях.

В последнее время самому Осборну нужна была трость, чтобы ходить из-за симптомов болезни Паркинсона, а также из-за лекарств, которые используются для ее лечения, пишет Daily Mail.

Рок-музыканту поставили диагноз в начале 2019 года, но только через год он рассказал об этом поклонникам. Тогда вокалисту пришлось отменить свой тур 2020 года.