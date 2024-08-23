Сон жительницы Ласнамяэ нарушила непрошеная гостья. Посреди ночи в комнату залетела летучая мышь и устроила переполох.
ВИДЕО ⟩ К жительнице Ласнамяэ в квартиру залетела летучая мышь
Жительница Ласнамяэ Агата-Катерина прислала в редакцию кадры, на которых запечатлено, как посреди ночи ей пришлось выпроваживать из своей квартиры летучую мышь.
«Посреди ночи залетела летучая мышь, в маленькое пространство открытого на проветривание окна», - рассказала женщина. Она до сих пор удивляется, как это могло произойти не в деревенской местности, а в шумном городе, в квартире на втором этаже.
Отважная жительница Ласнамяэ недолго пребывала в растерянности, и, защитив руки хозяйственными резиновыми перчатками, аккуратно взяла маленького бэтмена в руки и выпустила на улицу.
Зоолог, зоосемиотик, ведущий специалист Таллинского зоопарка Алексей Туровский не видит ничего экстраординарного в этом ночном происшествии.
«В Таллинне всегда было много летучих мышей, у нас их больше дюжины видов, - говорит Туровский. - Я сорок лет жил на улице Рявала в центре города и постоянно их там видел. Меня вызывали, чтобы я забрал летучую мышь из помещения на улице Эстония пуйестеэ».
Зоолог похвалил жительницу Ласнамяэ, что она не трогала животное голыми руками. «Голыми руками трогать диких животных нельзя - ни живых, ни мертвых, - отмечает специалист. - Но и в перчатках надо брать летучую мышь очень осторожно. Она ведь маленькая и хрупкая».
Алексей Туровский отмечает, что в наших широтах водятся исключительно летучие мыши, которые питаются насекомыми, поэтому никакой опасности для человека они не представляют. Никаких кровососов из ужастиков у нас нет - это сказки. Отметим, что все летучие мыши занесены в Красную книгу.
«К сожалению, в городской среде их кормовая база довольно заметно страдает, вот в поисках корма им и приходится исследовать новые места», - говорит Туровский.
Активность рукокрылых продлится до конца сентября, и если маленькая часть из них отправится в теплые страны на зимовку, большая - останется в Эстонии. Обычно для зимнего сна они выбирают пещеры, чердаки и другие узкие-темные пространства, где держится более-менее постоянная температура. Так например, летучие мыши облюбовали песчаные пещеры Пиуза - подземные полости искусственного происхождения, где раньше добывался песок.
Таллиннский зоолог не удивляется, что к столичной жительнице мышь залетела в слегка приоткрытое окно ночью - летучие мыши любят забираться в узкие пространства, а в темноте происходит их основная активность. Возможно, кто-то из крылатых уже начал таким образом исследовать возможности для подходящего места для зимовки.
Молодые и неопытные летучие мыши действительно могут случайно залететь на балкон или в окно. Чтобы этого не допустить, можно поставить москитные сетки.
Алексей Туровский напоминает, что обижать краснокнижных запрещено. Залетевшую в квартиру летучую мышь ни в коем случае нельзя ловить на лету, сбивать шваброй или тряпкой, а также подкармливать.
Зоолог просит не паниковать, если вы обнаружили в своей квартире летучую мышь. Дождитесь, когда животное успокоится, наденьте плотные перчатки, накройте зверька полотенцем, посадите в картонную коробку и с ее помощью выпустите на улицу.
«Лучше выпустить летучую за чертой города, а иначе она может залететь в какое-нибудь другое окно. Поверьте, попав сегодня ночью в квартиру жительницы Ласнамяэ, летучая мышь тоже перепугалась. А у них очень хорошая память, и обратно в эту квартиру, где с ней произошел ночной казус она уже не вернется», - говорит Туровский.
Если к вам в квартиру залетела летучая мышь, а вы боитесь, что сами не сможете выдворить непрошеную гостью, можно обратиться в Эстонское общество териологии или Департамент окружающей среды.
О нуждающихся в помощи или погибших диких животных можно сообщать по государственному инфотелефону 1247 или по адресу электронной почты 1247@1247.ee.