ВИДЕО К жительнице Ласнамяэ в квартиру залетела летучая мышь

«К сожалению, в городской среде их кормовая база довольно заметно страдает, вот в поисках корма им и приходится исследовать новые места», - говорит Туровский.

Активность рукокрылых продлится до конца сентября, и если маленькая часть из них отправится в теплые страны на зимовку, большая - останется в Эстонии. Обычно для зимнего сна они выбирают пещеры, чердаки и другие узкие-темные пространства, где держится более-менее постоянная температура. Так например, летучие мыши облюбовали песчаные пещеры Пиуза - подземные полости искусственного происхождения, где раньше добывался песок.

Таллиннский зоолог не удивляется, что к столичной жительнице мышь залетела в слегка приоткрытое окно ночью - летучие мыши любят забираться в узкие пространства, а в темноте происходит их основная активность. Возможно, кто-то из крылатых уже начал таким образом исследовать возможности для подходящего места для зимовки.

Если мышь залетела к квартиру - не надо паниковать! Для человека она не представляет никакой опасности. Фото: Shutterstock

Молодые и неопытные летучие мыши действительно могут случайно залететь на балкон или в окно. Чтобы этого не допустить, можно поставить москитные сетки.

Алексей Туровский напоминает, что обижать краснокнижных запрещено. Залетевшую в квартиру летучую мышь ни в коем случае нельзя ловить на лету, сбивать шваброй или тряпкой, а также подкармливать.

Зоолог просит не паниковать, если вы обнаружили в своей квартире летучую мышь. Дождитесь, когда животное успокоится, наденьте плотные перчатки, накройте зверька полотенцем, посадите в картонную коробку и с ее помощью выпустите на улицу.

«Лучше выпустить летучую за чертой города, а иначе она может залететь в какое-нибудь другое окно. Поверьте, попав сегодня ночью в квартиру жительницы Ласнамяэ, летучая мышь тоже перепугалась. А у них очень хорошая память, и обратно в эту квартиру, где с ней произошел ночной казус она уже не вернется», - говорит Туровский.

Если к вам в квартиру залетела летучая мышь, а вы боитесь, что сами не сможете выдворить непрошеную гостью, можно обратиться в Эстонское общество териологии или Департамент окружающей среды. О нуждающихся в помощи или погибших диких животных можно сообщать по государственному инфотелефону 1247 или по адресу электронной почты 1247@1247.ee.