Тимоти Шаламе встречался с другими женщинами за спиной Кайли Дженнер

Недавно Кайли Дженнер отметила 27-летие на яхте вместе со своими друзьями и Тимоти. «Кайли была на вершине мира. Ничто не могло испортить ей настроение», - отметил инсайдер.

Однако вскоре после дня рождения она узнала, что у Тимоти были другие девушки, а своим оправданием он считает то, что они не договаривались с Кайли об «эксклюзивных» отношениях.

«Кайли и Тимоти никогда не обсуждали формат их отношений, так что, по мнению Тимоти, он не сделал ничего плохого», - говорит источник. Интересно, что представитель актера это отрицает.

«Кайли, конечно, чувствует себя по-другому. Ее предали - не говоря уже о том, что она чувствует себя униженной».

По мнению инсайдеров, Тимоти испортила стремительно растущая популярность. «То, как резко выросла его популярность за последний год - палка о двух концах. Она существенно увеличило его окружение и лишило его последних остатков приватности. А еще это также означает, что женщины никогда не говорят ему «нет» и полностью открыты для коротких встреч без каких-либо обязательств. Соблазны повсюду».

Кайли тоже пользуется вниманием со стороны мужчин, но она «и не думала изменять Тимоти». «Хотя она не хотела вешать ярлыки на их отношения, она думала, что он тот самый. Она и не подозревала, что он такой бабник. Женщины - это определенно его слабость».

Интересно, что весной появились новости от инсайдеров, что Кайли якобы запрещает Тимоти общаться с девушками и контролирует его соцсети.

Расстанутся ли они теперь, пока не известно - инсайдеры утверждают, что Кайли хочет дать возлюбленному второй шанс. «Кайли злится, но она также знает, что они с Тимоти - влиятельная пара. Они оба выигрывают от этих отношений. Поэтому Кайли, вероятно, даст ему еще один шанс. Может быть, теперь у них наконец-то будет этот разговор про «эксклюзивность», чтобы они договорились, какой у них формат отношений. Проблема в том, что Тимоти все равно всегда будет тянуть к женщинам».

Кайли и Тимоти встречаются уже больше года, но всего пару раз выходили вместе в свет, поскольку «не хотят публичности».