Инсайдер рассказал In Touch Weekly, что есть один ее бывший, в которого Джоли до сих пор влюблена. Речь об актере Колине Фаррелле, который сыграл ее сына в фильме «Александр» в далеком 2004 году.
Инсайдер назвал имя бывшего Анджелины Джоли, в которого актриса до сих пор влюблена
Тогда активно ходили слухи, несмотря на роли матери и сына в кинокартине, вне съемок Джоли и Фаррелла связывали иные чувства. Спустя 20 лет выяснилось, что Анджелина все еще питает к Колину нежные чувства, да и вообще с годами он стал для нее более привлекательным.
«Они были прекрасной парой, но время было неподходящим, им обоим предстояло еще многому научиться. Она впечатлена той работой, которую он проделал над собой, и тем, каким человеком стал», - раскрыл собеседник издания.
Кстати, Джоли была особенно тронута, увидев Фаррелла в качестве отца. Для нее, как для матери шестерых детей, это особенно важно.
Сам Колин Фаррелл только в том году расстался с актрисой Келли Макнамара после долгих лет отношений. Виной всему стал слишком загруженный график и отсутствие свободного времени.