Инсайдер назвал имя бывшего Анджелины Джоли, в которого актриса до сих пор влюблена

Тогда активно ходили слухи, несмотря на роли матери и сына в кинокартине, вне съемок Джоли и Фаррелла связывали иные чувства. Спустя 20 лет выяснилось, что Анджелина все еще питает к Колину нежные чувства, да и вообще с годами он стал для нее более привлекательным.

«Они были прекрасной парой, но время было неподходящим, им обоим предстояло еще многому научиться. Она впечатлена той работой, которую он проделал над собой, и тем, каким человеком стал», - раскрыл собеседник издания.

Килмер, Джоли и Фаррелл. Фото: Reuters Photographer

Кстати, Джоли была особенно тронута, увидев Фаррелла в качестве отца. Для нее, как для матери шестерых детей, это особенно важно.

Сам Колин Фаррелл только в том году расстался с актрисой Келли Макнамара после долгих лет отношений. Виной всему стал слишком загруженный график и отсутствие свободного времени.