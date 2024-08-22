СКАНДАЛ В известной сети магазинов Zara продавали детские футболки с надписями, содержащими сексуальный подтекст

На белой футболке, которую еще недавно можно было купить в Zara, красовалась надпись The Perfect Snack («Идеальная закуска» - перевод с англ. - прим. ред.). С обратной стороны футболки - две половинки клубники и фраза Taka a bite («Откуси» - перевод с англ. - прим. ред.).

Согласно Оксфордскому словарю английского языка слово snack («закуска» - перевод с англ. - прим. ред.) - это неформальный термин, используемый для описания сексуально привлекательного человека.

На такую футболку в магазине Zara 10 августа наткнулась инфлюенсер Лора Уилсон.

«Это я нашла в отделе для девочек. Подождите, пока вы не увидите, что написано на спине. Если вы купили такую вещь для своего ребенка, вам стоит посмотреть на это».

«Я в таком шоке. Я единственная? Или это не нормально? Я бы никогда не надела на своих девочек такую футболку», - сказала Лора в видео, опубликованном в TikTok.

Далее она стала объяснять, почему считает такую одежду неподходящей для детей.