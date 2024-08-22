Zara сняла с продажи детские футболки после того, как матери подняли шум в социальных сетях из-за надписи, содержащей сексуальный подтекст.
СКАНДАЛ ⟩ В известной сети магазинов Zara продавали детские футболки с надписями, содержащими сексуальный подтекст
На белой футболке, которую еще недавно можно было купить в Zara, красовалась надпись The Perfect Snack («Идеальная закуска» - перевод с англ. - прим. ред.). С обратной стороны футболки - две половинки клубники и фраза Taka a bite («Откуси» - перевод с англ. - прим. ред.).
Согласно Оксфордскому словарю английского языка слово snack («закуска» - перевод с англ. - прим. ред.) - это неформальный термин, используемый для описания сексуально привлекательного человека.
На такую футболку в магазине Zara 10 августа наткнулась инфлюенсер Лора Уилсон.
«Это я нашла в отделе для девочек. Подождите, пока вы не увидите, что написано на спине. Если вы купили такую вещь для своего ребенка, вам стоит посмотреть на это».
@chaos.to.sanity If you think this is wrong - please let me know so i don«t feel crazy… is this wrong? Or not? Personally, I»m disgusted - who is buying this t-shirt for their child?!! #zara #disgusted #foryou #fyp #fypviralシ #makethisviral ♬ original sound - LJ🪬
«Я в таком шоке. Я единственная? Или это не нормально? Я бы никогда не надела на своих девочек такую футболку», - сказала Лора в видео, опубликованном в TikTok.
Далее она стала объяснять, почему считает такую одежду неподходящей для детей.
«Это очень суггестивно. Эта футболка предназначена для шести-семилетних детей, и я не думаю, что это нормально», - сказала она, по данным Daily Mail.
«Да, есть люди, которые говорят, что это просто клубника, и речь о ягоде, но этот оборот... Я бы никогда не позволила своей дочери ходить в футболке, где на спине написано "Откуси"».
Большинство подписчиков инфлюенсера согласились с тем, что такие надписи на детской одежде неприемлемы. Других, однако, этот пост смутил. «Я не понимаю, что не так?» - спрсил пользователь в комментариях. «Это же в буквальном смысле просто клубника», - добавил другой.
«Не было никаких скрытых умыслов. Слово "закуска", написанное на этой футболке, должно было нести традиционное его значение. Поэтому на футболке и изображена клубника», - сказал представитель Zara.
«Однако теперь мы понимаем, что некоторые люди интерпретировали эту фразу иначе. Поэтому мы убрали эти футболки из наших магазинов и с нашего сайта и приносим извинения за возможное недопонимание или оскорбление».