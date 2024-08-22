На протяжении всего брака Лопес и Аффлека бывшая жена Бена присутствовала в его жизни. И нет, это связано не только с тем, что у них с Дженнифер Гарнер есть дети. Звезды остались друзьями в прямом смысле этого слова, и актриса, более того, в конце концов сдружилась и с Лопес. У певицы, правда, были на это свои цели - так, по словам инсайдера Daily Mail, считает обиженная Гарнер.
Дженнифер Лопес использовала бывшую жену Бена Аффлека, чтобы спасти свой брак
Актриса, сообщалось ранее, изо всех сил старалась помирить Лопес и Аффлека: Гарнер тайно общалась с Дженнифер и принимала Бена в гостях. Поговаривают, что она даже была с Лопес в сговоре.
Увы, план провалился, и Гарнер осознала, что ее использовали. «Ее единственной заботой было благополучие и трезвость Бена. Но она как будто стала посредником. Бывшая жена не должна участвовать в разборках при разводе с другой женщиной», - объяснил собеседеник.
Более того, актрису расстраивает, что на протяжении их с Беном брака, все 13 лет, ее сравнивали с Лопес. Больше, отметил источник, Гарнер не будет лезть в личную жизнь Аффлека. Конечно, если она сама не станет ее частью. Прошел слух, что актриса поставила на паузу свои отношения.