Дженнифер Лопес использовала бывшую жену Бена Аффлека, чтобы спасти свой брак

На протяжении всего брака Лопес и Аффлека бывшая жена Бена присутствовала в его жизни. И нет, это связано не только с тем, что у них с Дженнифер Гарнер есть дети. Звезды остались друзьями в прямом смысле этого слова, и актриса, более того, в конце концов сдружилась и с Лопес. У певицы, правда, были на это свои цели - так, по словам инсайдера Daily Mail, считает обиженная Гарнер.