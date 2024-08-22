КТО ПРЕДПРИМЕТ МЕРЫ? Десятилетиями мучившая и издевавшаяся над животными, Ирина Достоевская до сих пор остается безнаказанной

«Мы видим, что она продолжает беспрепятственно действовать, причем делает это очень дерзко. Учитывая почерк Ирины, то, что она делала все эти годы, пряталась, скрывала собак, мы ожидали, что Сельскохозяйственный и продовольственный департамент предпримет какие-то меры за счет проведения выборочных проверок того, что там происходит», - говорит представитель Эстонского союза защиты животных Пилле Теэс, которая рассчитывала на ускоренную процедуру лишения прав на содержание животных.

Она рассказывает, что в июле к дому, в котором предположительно проживет Ирина, приезжали, но чиновник сообщил, что там никто не живет: ни Достоевской, ни собак. «Интересно, что через несколько недель мы получаем наводку, что собаки там все-таки есть. И когда к месту приехал наш волонтер, туда же подъехал курьер с собачьим кормом. Зачем же тогда собачий корм, если животных нет?» - спрашивает представитель Эстонского союза защиты животных.

Руководитель отдела здоровья и благополучия животных департамента Олев Калда признается, что сейчас они рассматривают вариант лишить Ирину Достоевскую прав на содержание животных. «Ее не так просто поймать, с ней разговор уже велся, и она довольно сложный человек. И поэтому тоже процесс весь растягивается», - объясняет он.

Олев Калда говорит, что лишение человека права содержать животных - это серьезная мера, которая подпадает под юрисдикцию суда. «Наша задача - обеспечить благополучие животных и, соответственно, их здоровье. В сотрудничестве с ассоциациями, которые занимаются животными, мы создаем подходящие для питомцев условия».

«Там не хватает компетенции, не хватает, как они сами говорят, ресурсов. Если посмотреть на орду чиновников, то нельзя согласиться с тем, что ресурсов не хватает. Если же посмотреть на что способны небольшие организации по защите животных, то, по сути, мы не можем говорить о том, что у нас не хватает ресурсов», - говорит представитель Эстонского союза защиты животных Пилле Теэс о Сельскохозяйственном и продовольственном департаменте.