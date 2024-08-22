Букингемский дворец снова пересматривает план похорон Карла III: в чем дело

Инсайдер утверждает, что за последние месяцы здоровье Карла III заметно ухудшилось, хотя представители королевской семьи и стараются не придавать печальные новости о состоянии монарха огласке. Более того, по словам источника, дворец намеренно создает иллюзию того, что Карл идет на поправку, но сам король и его окружение смотрят на происходящее реалистично: смерть возможна.

«Дело по планированию похорон уже началось, как бы неприятно это ни выглядело... Он появляется на публике, но на более короткие периоды времени. Его часто привозят на вертолете, а затем увозят. После ему нужен хороший отдых», - поделился собеседник издания.

Он также подчеркнул, что Карл в курсе происходящего и даже вовлечен в процесс. Главным образом беспокоит положение дел внутри королевской семьи в том случае, если его внезапно не станет. И один из самых болезненных вопросов, к слову, - отношения с принцем Гарри и младшим братом Эндрю, имя которого в последнее время все чаще гремит в прессе.