Американская актриса, звезда киносаги «Сумерки» Кристен Стюарт покинула Латвию после длительного пребывания, пишет RUS TVNET.
Голливудская звезда Кристен Стюарт покинула Латвию
Журнал Privātā Dzīve, ссылаясь на людей из команды Стюарт, на этой неделе сообщил, что актриса завершила работу в Латвии и вернулась в Америку. Уже на этой неделе обещают дополнительную информацию о работе Стюарт в Латвии.
Уже сообщалось, что Стюарт приехала в Латвию в конце февраля в поисках локаций для съемок своего нового фильма - биографической драмы The Chronology of Water.
В марте кинозвезда подтвердила на американском шоу The Late Show with Stephen Colbert, что фильм действительно будет сниматься в Латвии. «Я думала об этом фильме шесть или семь лет. Не знаю, насколько он будет хорош, но снять его я хотела давно. И снимать будем в Латвии. Имоджен Путс и Тор Берч примут участие. Я полна энтузиазма».
В конце февраля хитом соцсетей стал снимок Стюарт, позирующей в ресторане в Икшкиле. Голливудскую звезду также видели в магазине одежды в центре Риги и в пиццерии Stacia Vaivari Pizza. В августе американскую актрису заметили в рижском ночном квир-клубе Skapis.