ЗНАКОМЬТЕСЬ! В мире – новый самый старый человек: кому перешло звание

Возраст Томико Итооке подтвердила Геронтологическая исследовательская группа под руководством Роберта Д. Янга, о чем сообщили на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса. Сейчас Томико проживает в доме престарелых в городе Асия, Япония.

Томико родилась 23 мая 1908 года в Осаке, была вторым из трех детей в семье. В молодости она увлекалась волейболом, а во время Второй мировой войны самостоятельно управляла офисом текстильной фабрики своего мужа. После его смерти Томико продолжала жить сама в префектуре Нара, где активно занималась длительными походами, в частности, дважды покорила вулкан Онтаке на высоте 3000 метров.

Даже в 100 лет Томико могла подниматься по каменной лестнице без трости. Секретом своего долголетия она считает любовь к длительным прогулкам. В мае 2024 года Томико отпраздновала свой 116-й день рождения, получив цветы, открытку от мэра города и торт, который, как она призналась, не любит. Женщина всю жизнь равнодушна к сладкому.

Каждое утро Томико пьет популярный напиток со вкусом йогурта под названием Calpis, а ее любимая еда - бананы.

Фото: ASHIYA CITY HANDOUT / EPA

Несмотря на проблемы со слухом, Томико активно общается с опекунами и регулярно выражает им свою благодарность. В декабре 2023 года она была признана самым старым человеком в Японии и Азии.