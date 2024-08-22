Эстонский предприниматель о жутком диагнозе, поставленном ему в подростковом возрасте: тогда только умер отец...

Эстонский предприниматель и семьянин Таави Котка стал участником недавнего эпизода программы ERR Mehed, hakkame elama!.

В подкасте про здоровье Котка рассказал об онкологическом заболевании, которое ему поставили в конце 90-х годов. «Живой», - коротко сказал предприниматель и добавил: «В этом смысле радоваться там больше нечему».

В 19 лет у Котка диагностировали злокачественное заболевание лимфатической системы - болезнь Ходжкина. «Мой отец тогда только умер, поэтому это было два удара сразу».

«Лечение было сложным. Оно длилось ровно год. Надо было делать пересадку клеток и все такое прочее. Сейчас это уже проще: в 97 процентах случаев болезнь Ходжкина успешно лечится. Короче говоря, если у вас будет рак, не опускайте руки, потому что эстонские врачи настолько хороши, что большинство из пациентов все равно возвращаются домой», - говорит Котка.

По словам предпринимателя, перенесенный рак изменил его образ мышления. «Я понял, что мои годы здесь ограничены и что я должен оставить после себя какой-то след». Котка, у которого в больнице было много времени на размышления, пришел к радикальному решению.

«В целом я учился и работал в Таллинне, но я знал, что программное обеспечение, которое тогда делали, неправильное, и у меня есть идеи относительно того, как сделать его правильным. Мой сосед по парте в школе Треффнера только основал новую фирму. Он позвал меня к себе и предоставил свободу действий. [...] Мы были студенческим предприятием, и в течение трех-четырех лет мы стали номером один в Эстонии», - рассказывает Котка о своем решении уйти из университета.

«И я ожил! Это подстегивало [...], ведь жить - наложить отпечаток, чтобы в мире что-то после тебя осталось».