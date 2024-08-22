Сразу не заладилось: всплыли новые детали развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Он дорожил этими письмами, а затем оформил их в книгу и подарил артистке в 2021 году, после их воссоединения.

«Личные вещи я всегда считал священными и особенными, потому что отчасти они и есть личные», – сказал он.

С апреля этого года они перестали появляться на публике вместе, а затем стало известно, что Аффлек съехал из их роскошного особняка, сняв дом поскромнее. Затем он и вовсе купил для себя новое жилье.

Лопес, по словам друзей, пыталась наладить отношения и спасти брак. Она много времени проводила с детьми Бена, а 15 августа, несмотря на раскол, приехала поздравить мужа с днем рождения, хотя он на ее вечеринке по случаю 55-летия певицы не появился.

Эта встреча стала последней. После нее Джей Ло поняла, что все ее попытки спасти брак безуспешны, и уже 20 августа подала на развод.

Друзья Лопес уверены, что Аффлек, если бы хотел, мог помириться с ней раньше и не доводить дело до такого печального финала.

«За него было невозможно выйти замуж. Друзья считают его эгоистичным, угрюмым, большую часть времени ему невозможно угодить, и он всегда в негативе. Она постоянно пыталась поднять ему настроение, подбодрить его - это было изнурительно. Он болтун, любит слушать себя и бушевать. Она была прекрасной публикой, в основном ловила каждое его слово, но она уже не так молода и впечатлительна, как раньше», – сообщает Daily Mail.

По словам друзей, никаких ссор из-за денег у почти бывших супругов не будет - у обоих их предостаточно, и каждый из них выйдет из брака с тем, что имел до него. Они не подписывали брачный контракт перед свадьбой.