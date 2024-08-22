С первых месяцев семейной жизни в паре появились разногласия, которые к концу их короткого брака только усугубились.
Сразу не заладилось: всплыли новые детали развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
Не успела Дженнифер Лопес подать на развод с Беном Аффлеком, как а свет начали всплывать ранее неизвестные детали их семейной жизни, которая не была безоблачной.
Так, пара, сыгравшая пышную свадьбу 20 августа 2022 года в поместье актера в Джорджии, уже вскоре серьезно поссорились после торжества. Это произошло во время их медового месяца на озере Комо в Италии, пишет PageSix.
Таблоид со ссылкой на источники из окружения супругов отмечает, что Бен был очень недоволен шумихой вокруг их свадьбы.
«Когда они не были перед камерами, они почти не разговаривали друг с другом в то время, что должно было быть самым счастливым в их жизни. Он убедил ее, что он изменился, и это длилось очень недолго», - рассказал информатор.
По словам друзей, Аффлек, который в свое время боролся с алкогольной зависимостью, хотел большей приватности, и он не мог выносить уровень известности Лопес и всей драмы, связанной с этим.
Вторым сильным ударом для него стало решение Джей Ло обнародовать его любовные письма, которые он писал ей, даже будучи в браке с Дженнифер Гарнер. В документальном фильме «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали» певица раскрыла много секретов, о которых ее муж предпочитал молчать.
Бен признался, что был «ошеломлен», когда обнаружил, что ее музыканты роются в его личных любовных письмах, которые Джей Ло дала им, чтобы они использовали их в качестве вдохновения для своего следующего альбома.
Он дорожил этими письмами, а затем оформил их в книгу и подарил артистке в 2021 году, после их воссоединения.
«Личные вещи я всегда считал священными и особенными, потому что отчасти они и есть личные», – сказал он.
С апреля этого года они перестали появляться на публике вместе, а затем стало известно, что Аффлек съехал из их роскошного особняка, сняв дом поскромнее. Затем он и вовсе купил для себя новое жилье.
Лопес, по словам друзей, пыталась наладить отношения и спасти брак. Она много времени проводила с детьми Бена, а 15 августа, несмотря на раскол, приехала поздравить мужа с днем рождения, хотя он на ее вечеринке по случаю 55-летия певицы не появился.
Эта встреча стала последней. После нее Джей Ло поняла, что все ее попытки спасти брак безуспешны, и уже 20 августа подала на развод.
Друзья Лопес уверены, что Аффлек, если бы хотел, мог помириться с ней раньше и не доводить дело до такого печального финала.
«За него было невозможно выйти замуж. Друзья считают его эгоистичным, угрюмым, большую часть времени ему невозможно угодить, и он всегда в негативе. Она постоянно пыталась поднять ему настроение, подбодрить его - это было изнурительно. Он болтун, любит слушать себя и бушевать. Она была прекрасной публикой, в основном ловила каждое его слово, но она уже не так молода и впечатлительна, как раньше», – сообщает Daily Mail.
По словам друзей, никаких ссор из-за денег у почти бывших супругов не будет - у обоих их предостаточно, и каждый из них выйдет из брака с тем, что имел до него. Они не подписывали брачный контракт перед свадьбой.