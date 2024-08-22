Еще в среду вечером в социальных сетях можно было увидеть имя Лорен Падар. Женщина делилась кадрами прямо из кухни в Instagram Stories. Однако к полудню 22 августа Падар осталась в прошлом, и Лорен вернула свою девичью фамилию.
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ПРОЩАЙ, ПАДАР! ⟩ Лорен Падар вернулась к своим корням
Лорен Падар, которая в мае сообщила о расставании с Танелем Падаром, сделала еще один важный шаг.
В последние месяцы, несмотря на то что их брак, по словам Лорен, распался еще в январе, женщина продолжала использовать фамилию мужа в социальных сетях.