Бывший жених Дженнифер Лопес отреагировал на ее развод

Новость о том, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком, не прошла мимо ее бывшего жениха, бейсболиста Алекса Родригеса. В Instagram Stories он опубликовал цитату, которую когда-то произнес сам.

«Вы либо идете в одну сторону, либо в другую. Вы также можете быть тем, кто выбирает направление», - гласил пост.

Фото: CYRIL PECQUENARD/SIPA

Лопес и Родригес начали встречаться в 2017 году. Спустя два года они объявили о своей помолвке, но разорвали отношения в 2021-м. Одной из причин называли интерес спортсмена к звезде реалити-шоу Мэдисон ЛеКрой.

«Мы поняли, что нам лучше быть друзьями, и с нетерпением ждем возможности остаться ими. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах. Мы желаем друг другу и детям друг друга всего наилучшего. Из уважения к ним, единственное, что мы можем сказать, это поблагодарить всех, кто прислал добрые слова и поддержку», - говорилось в их общем заявлении для СМИ.

Вскоре после расставания Дженнифер воссоединилась с Беном Аффлеком, за которого вышла замуж летом 2022 года.

Сейчас Родригес встречается с персональным тренером Жаклин Кордейро и уже познакомил ее со своими детьми. В 2022 году он похвалил Лопес во время выступления на подкасте Марты Стюарт.

«Вот что я вам скажу о Дженнифер - и я рассказывал об этом некоторым своим коллегам здесь на днях - она самый талантливый человек, с которым я когда-либо встречался», - подчеркнул бейсболист, назвав Лопес «самой трудолюбивой» и «величайшей живой исполнительницей в мире из ныне живущих».

Джей Ло подала на развод с Аффлеком в день второй годовщины их свадьбы, 20 августа. Она сделала это самостоятельно, не прибегая к помощи адвокатов. Датой расставания певица указала 26 апреля 2024-го.