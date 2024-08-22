Последнее время в Facebook все чаще появляются публикации, в которых пользователи поражаются ценникам или рекламным кампаниями сети продуктовых магазинов Lidl. «Похоже, мы настолько привыкли к нашим хорошим ценам, что если появляется небольшая опечатка, мы можем ее не заметить», - пишут представители магазина.
ФОТО ⟩ Ценники в Lidl не перестают удивлять жителей Эстонии: «Эх вы, люди... Это же маркетинг»
Еще в начале месяца в группе «Отзывы о LIDL продукции (Эстония)» в Facebook появился забавный пост с фотографией одного из ценников продуктового магазина Lidl.
«Друзья, кто тут из вас помоложе? Можете в ежедневнике записать? Надо проконтролировать, будет действовать эта суперскидка обещанные 176 лет или нет. Больше недели моих наблюдений прошло, пока без обмана», - пишет автор поста, обращая внимание пользователей на дату, до которой якобы грейпфрутовый сок Solevita будет стоить 1,20 евро.
Однако большую часть комментаторов заинтересовал не 2200 год на ценнике, а сама скидка в 0,01 цент. «Это не скидка, это скидище! Еще и срок такой солидный. Надежный магазин!» - пишет один пользователь. «С учетом инфляции скидка к концу срока будет действительно фантастическая!» - добавляет другой.
Неделю назад тот же пользователь опубликовал в группе снимок очередного ценника в Lidl. На этот раз автор поста удивляется, что цена развесного товара представлена не поштучная или за сто граммов, а за 35.
«Всем, кто спрашивает: "Зачем учить в школе математику?!" Я отвечу: "А чтоб без стресса купить в Lidl триста граммов фиг!"» - пишет автор.
В комментариях под постом пользователи стали задаваться вопросом, что не так? «Объясню, почему это нелепо. Товар принят в систему либо как штучный, либо по весу. Причем в килограммах, а не в каких-нибудь каратах. Логично, что и продавать его удобнее или как штучный, или как развесной. Причем это удобнее и продавцу, и покупателю. Нахр**а креативить и указывать цену за 35 грамм? Если это приблизительный вес одной штучки, и кассир пробивает поштучно, то указывается цена одной штучки с приблизительным весом. У них же самих это прекрасно реализовано с булочками», - решил прояснить ситуацию автор.
«Это и значит, что цена - за штуку. И даже если ваш инжир будет по весу больше, он все равно будет стоить 0,39 центов», - отвечает ему в комментариях пользователь. «Цена за килограмм или даже за сто грамм отпугнет покупателя. Видимо, пытались усреднить вес одного плода, чтобы цена казалась более привлекательной. Недорого же», - добавляет другой.
Два дня назад в группе вновь разгорелась жаркая дискуссия, но в этот раз из-за рекламной кампании, в которой Lidl сравнивает чек своих покупателей и клиентов Maxima. Проблема только в том, что продуктовый пакет в Lidl вышел почти на десять евро дороже, чем в Maxima.
«Никого ничего не смущает?» - пишет автор поста, добавляя подмигивающий смайлик и прикрепляя фотографию рекламы с заголовком «Чеки подтверждают».
«Называется: "Сами себя обманули!"», - смеется в комментариях пользовательница. «Бизнес по-эстонски», - шутит другая. «Эх вы, люди... Это же маркетинг. На то и рассчитано, что кто-то заметит и выставит это на обсуждение. Этим они привлекут новых и нынешних клиентов», - объясняет комментатор. Другой же пользователь добавляет: «Я считаю, что они справедливо перепутали сумму, так как изначально нечестно поступили: в Lidl куплено 20 позиций, а в Maxima - 23».
Вскоре и в соцсетях Lidl признали ошибку, допущенную в рекламе, и опубликовали видео с правильными ценниками, на фоне которых персонаж из популярного сериала «Офис» Майкл Скотт с колонкой в руке пляшет под песню C+C Music Factory - Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now).
«Вот что бывает, когда в 30-й раз становишься чемпионом по ценам!» - подписал ролик Lidl. В соцсетях объяснили, что при составлении рекламы итоговые суммы цен потребительских корзин были перепутаны. «Похоже, мы настолько привыкли к нашим хорошим ценам, что если появляется небольшая опечатка, мы можем ее не заметить. Приходите и убедитесь сами, насколько по-прежнему выгодны покупки в Lidl!» - добавляют в посте.
Комментарий Lidl: подобное мы делаем уже 30 недель
Мы решили связаться с сетью продуктовых магазинов Lidl Eesti, чтобы понять, скрывается ли за подобными ошибками маркетинговый прием или это все же невнимательность сотрудников.
«В нескольких случаях, на которые вы указали, это действительно человеческая ошибка или опечатка, допущенная по невнимательности», - признает представитель отдела корпоративных коммуникаций Lidl Катрин Сеппель.
В случае со сравнением кассовых чеков двух сетей продуктовых магазинов, объясняет она, что подобное сопоставление цен они делают уже 30 недель подряд и каждый раз доказывают, что продуктовая корзина в Lidl дешевле, чем - в Maxima.
«На ценнике на инжир представлена цена за единицу товара, гарантируя, что каждый инжир весит не менее 35 граммов. В то же время ниже указана цена за килограмм», - добавляет Сеппель.