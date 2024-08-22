ФОТО Ценники в Lidl не перестают удивлять жителей Эстонии: «Эх вы, люди... Это же маркетинг»

Еще в начале месяца в группе «Отзывы о LIDL продукции (Эстония)» в Facebook появился забавный пост с фотографией одного из ценников продуктового магазина Lidl.

«Друзья, кто тут из вас помоложе? Можете в ежедневнике записать? Надо проконтролировать, будет действовать эта суперскидка обещанные 176 лет или нет. Больше недели моих наблюдений прошло, пока без обмана», - пишет автор поста, обращая внимание пользователей на дату, до которой якобы грейпфрутовый сок Solevita будет стоить 1,20 евро.

Ценник на грейпфрутовый сок Solevita в Lidl. Фото: Lugeja foto

Однако большую часть комментаторов заинтересовал не 2200 год на ценнике, а сама скидка в 0,01 цент. «Это не скидка, это скидище! Еще и срок такой солидный. Надежный магазин!» - пишет один пользователь. «С учетом инфляции скидка к концу срока будет действительно фантастическая!» - добавляет другой.

Неделю назад тот же пользователь опубликовал в группе снимок очередного ценника в Lidl. На этот раз автор поста удивляется, что цена развесного товара представлена не поштучная или за сто граммов, а за 35.

Ценник на инжир в Lidl. Фото: Lugeja foto

«Всем, кто спрашивает: "Зачем учить в школе математику?!" Я отвечу: "А чтоб без стресса купить в Lidl триста граммов фиг!"» - пишет автор.