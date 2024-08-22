Приближается начало нового учебного года, которое, помимо радости, несет за собой и стрессы. Мы пообщались с психологом, чтобы узнать, как облегчить этот период для школьников.
ТАЛЛИННСКИЙ ПСИХОЛОГ ⟩ Как помочь ребенку преодолеть страхи перед началом нового учебного года
К сожалению, многие дети и подростки сталкиваются с различными проблемами в школе. Это и буллинг со стороны сверстников, и давление со стороны учителей и родителей, и много другое. Все это приводит к стрессу перед началом очередного учебного года. Как же помочь своему ребенку в этот непростой период?
Психолог Светлана Святецки поделилась советами родителям.
По словам психолога, проблема страхов перед началом учебного года в первую очередь требует разделения: какие из них страхи ребенка, а какие - родителей.
«Зачастую родители с высоким уровнем тревожности излишне склонны переживать за ребенка. Это и есть риск - ребенок может перенять от родителей страхи и тревоги, которых у него не было. В этом случае родителям стоит задуматься о том, как их собственная тревога влияет на ребенка и начинает его ограничивать, например, в социальном взаимодействии, выражении своего мнения, взгляда, в творчестве и других аспектах школьной жизни», - объясняет Светлана.
Но если это страхи ребенка, то важно для начала разобраться в их причине.
«Встречи со стрессом, источники которого совершенно разные и их может быть достаточно много, неизбежны. Поэтому, с одной стороны, расширение способов справляться со стрессом, а с другой - повышение стрессоустойчивости, - задача, которая стоит перед школьником», - поясняет психолог.
Светлана добавляет, что снижению стресса способствуют: физическая активность и подвижные игры, освоение навыков релаксации, прогулки на свежем воздухе, уменьшить проводимое в гаджетах время и, конечно, очень важен полноценный сон.
Святецки напоминает, что родителям важно поддерживать ребенка, ведь если дома нет эмоциональной поддержки, то не будет и доверительной атмосферы. «Как правило, дети сами приходят за поддержкой к родителям и закрываются, если не смогли ее получить, а их чувства и переживания обесценивались или игнорировались. Важно создавать такую атмосферу, чтобы ребенок мог просить поддержки и рассчитывать на нее, когда он в этом нуждается. И это ответственность взрослого», - говорит психолог.
Поддержать ребенка можно по-разному: «Проявить свою любовь, выслушать, не критиковать, показать свою веру в него, подчеркнуть его сильные стороны, поощрить самостоятельность, дать совет и привести пример из своей жизни, когда была похожая ситуация и опыт ее преодоления», - объясняет Светлана Святецки.
Психолог добавляет, что важно прививать ребенку веру в успех, в то что он справится: «Поддерживать его мотивацию в достижении успеха, а не попытки избежать неудач. Надо объяснить, что неудачи и промахи - это нормально, что они - часть пути к успеху, часть развития».
Если родители чувствуют, что ситуация серьезная, а сами не понимают как помочь ребенку, то Светлана Святецки рекомендует обратиться за помощью к специалисту.