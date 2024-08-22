ТАЛЛИННСКИЙ ПСИХОЛОГ Как помочь ребенку преодолеть страхи перед началом нового учебного года

К сожалению, многие дети и подростки сталкиваются с различными проблемами в школе. Это и буллинг со стороны сверстников, и давление со стороны учителей и родителей, и много другое. Все это приводит к стрессу перед началом очередного учебного года. Как же помочь своему ребенку в этот непростой период?

Светлана Святецки. Фото: личный архив.

Психолог Светлана Святецки поделилась советами родителям.

По словам психолога, проблема страхов перед началом учебного года в первую очередь требует разделения: какие из них страхи ребенка, а какие - родителей.

«Зачастую родители с высоким уровнем тревожности излишне склонны переживать за ребенка. Это и есть риск - ребенок может перенять от родителей страхи и тревоги, которых у него не было. В этом случае родителям стоит задуматься о том, как их собственная тревога влияет на ребенка и начинает его ограничивать, например, в социальном взаимодействии, выражении своего мнения, взгляда, в творчестве и других аспектах школьной жизни», - объясняет Светлана.

Но если это страхи ребенка, то важно для начала разобраться в их причине.

«Встречи со стрессом, источники которого совершенно разные и их может быть достаточно много, неизбежны. Поэтому, с одной стороны, расширение способов справляться со стрессом, а с другой - повышение стрессоустойчивости, - задача, которая стоит перед школьником», - поясняет психолог.