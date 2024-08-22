«Не представляю, если бы пришлось все время провести в Таллинне!» Эстонская певица рассказала о том, как проводит лето

Певица Маарья-Лийс Илус рассказала в утренней программе Star FM, как с семьей сбегает в летний домик в Пярнумаа с наступлением хорошей погоды. «Для меня лето именно такое: иногда работа, потом снова пару дней отдыха. Для детей нет лучшего места, чем Пярну, чтобы провести лето!» - отмечает она.
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«Я совсем не жаворонок», - призналась певица Маарья-Лийс Илус в утренней программе Star FM и добавила, что постепенно приучает своих детей просыпаться позже, как и она. «Они все же ложатся спать в 22-23 часа. В целом режим важен, но они не те, кто просыпается в 8 часов», - сказала певица.
«Летом можно позволить себе расслабиться! Хотя я уже задумываюсь о том, что будет осенью, когда нужно будет успевать в школу...» - призналась она, добавив, что осенью ей придется стать жаворонком. «В девять часов постараемся выходить из дома!»