«Не представляю, если бы пришлось все время провести в Таллинне!» Эстонская певица рассказала о том, как проводит лето

«Я совсем не жаворонок», - призналась певица Маарья-Лийс Илус в утренней программе Star FM и добавила, что постепенно приучает своих детей просыпаться позже, как и она. «Они все же ложатся спать в 22-23 часа. В целом режим важен, но они не те, кто просыпается в 8 часов», - сказала певица.