«Кто выживет, тот и прокомментирует!» В Таллинне пройдет любопытное мероприятие

Крушение империи, историческая правда и переписывание истории, борьба за власть и попытка остаться в живых в этой борьбе - в смешной, острой и актуальной пьесе Виктора Шендеровича «Концепция» (2013).

В мероприятии примут участие: Александр Феклистов, Юлия Ауг, Виктор Шендерович, Кирилл Набутов, Александр Жиленко, Юрий Кушпело, Елена Соломина, Марк Сергиенко. Режиссер: Филипп Лось

Декорация пьесы - древний Рим, но не привычный древний Рим Светония из «Жизнеописания двенадцати цезарей», а вполне узнаваемый нами. А то мы не знаем, как выглядит распад империи и не помним, как выглядел «позапрошлый цезарь»!

Эта пьеса - сатира на настоящее, а не реконструкция прошлого. И «римлян», её героев, зовут, как в таблице Менделеева - Цезий, Литий, Цирконий...

Рим уже горит, но что будет завтра? Кто взойдет, кто погибнет, какова будет очередная концепция прошлого? Для героев пьесы это вопрос жизни и смерти.

А для нации вопрос жизни и смерти: кто расскажет нашим детям историю минувшего?

Тот, кто выживет - или тот, кто выстоит?

Фото: Промо