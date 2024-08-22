Ссоры, болезни, неудачи в делах: шесть опасных дней в сентябре 2024

Не все дни сентября 2024 будут одинаково удачными для новых дел. Некоторые даты принесут нам слезы и разочарования, другие - повышенный риск заболеть. Астрологи и эзотерики назвали самые опасные дни в сентябре 2024 года, на которые лучше не планировать ничего важного, пишет Unian.

Несчастливые дни в сентябре 2024

2 сентября. В эту дату будет 29-ый лунный день. В лунном календаре такая дата ассоциируется с проблемами со здоровьем. Риск подхватить болезнь значительно возрастает, а иммунитет ослабнет. Повысится вероятность травм и депрессивного состояния, поэтому стоит соблюдать осторожность и гнать прочь дурные мысли. Также не стоит есть продукты сомнительного качества.

6 сентября. В этот день можно завершить текущие дела, но новые начинать не стоит. Очень высок риск потерпеть неудачу или опозориться. Отношения между людьми будут накалены. Не стоит вступать в конфликты без уверенности в себе и твердой позиции, иначе проиграете спор.

13 сентября. Эта дата выпадает на пятницу. Общеизвестно, что пятница 13-го числа обладает дурной славой и ассоциируется с различными неприятностями. Считается, что в такой день все начинания обречены на провал. Суеверные люди не планируют свадьбы, важные встречи и новые дела в пятницу 13-го. Однако реальная статистика не подтверждает повышенную опасность таких дат.