Во вторник по случаю 33-й годовщины восстановления независимости Эстонии в Розовом саду Кадриорга состоялся прием президента Аларa Кариса. Мероприятие посетил десятиборец Янек Ыйглане вместе со своей женой Кендрой.
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ФОТО ⟩ Жена эстонского олимпийского десятиборца посетила президентский прием: «Порядок – это закон суда»
В своем посте в социальных сетях Кендра написала, что для нее было честью наконец-то встретиться с Аларом и Сирье Карисами, а также с Керсти Кальюлайд.
Также, незадолго до праздника в Розовом саду, Кендра с радостью сообщила в Instagram, что на этот раз ничто не мешает ей. «Порядок - это закон суда», -перефразировала она эстонскую пословицу. «На этот раз ни учеба, ни работа не помешают мне наконец-то встретиться с президентом Эстонии!»