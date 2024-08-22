ФОТО Жена эстонского олимпийского десятиборца посетила президентский прием: «Порядок – это закон суда»

В своем посте в социальных сетях Кендра написала, что для нее было честью наконец-то встретиться с Аларом и Сирье Карисами , а также с Керсти Кальюлайд .

Также, незадолго до праздника в Розовом саду, Кендра с радостью сообщила в Instagram, что на этот раз ничто не мешает ей. «Порядок - это закон суда», -перефразировала она эстонскую пословицу. «На этот раз ни учеба, ни работа не помешают мне наконец-то встретиться с президентом Эстонии!»