Дети покойного Алена Делона нарушили последнюю волю актера
24 августа 2024 года состоятся похороны Алена Делона. Семья французского актера, умершего в выходные в возрасте 88 лет, не выполнит его просьбу об эвтаназии его собаки и захоронении ее рядом с ним.
Актер недвусмысленно выразил желание, чтобы его любимая бельгийская овчарка Лубо была похоронена рядом с ним, когда он умрет. Свою дикую просьбу он озвучил во время интервью журналу Paris Match в 2018 году.
«В моей жизни было 50 собак, но с этой у меня особые отношения. Если я умру раньше его, я попрошу ветеринара забрать нас вместе. Он уложит ее спать в моих объятиях», - сказал Делон журналу.
После критики со стороны групп по защите животных во Франции семья Делона сообщила, что они не исполнят противоречивое предсмертное желание актера. Французская благотворительная организация, занимающаяся животными, Фонд Бриджит Бардо, во вторник на X сообщила, что родственники Делона подтвердили, что собака «имеет дом и семью» и не будет подвергнута эвтаназии.
Дети Делона сообщили, что собака продолжит жить в резиденции отца Дучи.
Просьба Делона вызвала большой резонанс. Главная французская организация по защите животных SPA и ряд других зоозащитных объединений подвергли критике волю актера и призвали родственников Делона не выполнять ее.
Несмотря на то, что зоозащитники отдали должное Делону как страстному стороннику защиты животных, они подчеркнули, что жизнь животного не должна зависеть от жизни человека. Они также предложили при необходимости помочь найти для Лубо хорошие руки.
В июле прошлого года дочь Делона Анушка опубликовала фотографию Лубо в Instagram с сообщением: «Благодарю тебя, Лубо, что ты рядом со своим хозяином».
В марте этого года она опубликовала еще одну фотографию Лубо у дома Делона с подписью: «Хранитель храма... С ним нет ни измены, ни расчета, только любовь».
Церемония прощания с артистом пройдет в его поместье в Души, расположенном в Луаре. В этом доме Делон прожил почти 50 лет.
На мероприятии будут присутствовать трое детей актера - Энтони, Анушка и Фабьен, а также 40 приглашенных гостей. Сам Делон ранее выражал желание избежать масштабных официальных церемоний в честь его похорон. В этой связи его захоронят в часовне, которую он сам построил около двадцати лет назад неподалеку от своего дома.
Известно, что на церемонию не пригласили сиделку и спутницу последних лет жизни Делона - Хироми Роллен: летом 2023 года дети актера попросили 66-летнюю женщину покинуть дом.
Роллен в интервью заявила, что все еще надеется присутствовать на прощании и обратилась к посредникам с просьбой поговорить с дочерью актера Анушкой, которая препятствует ее присутствию. Источники, близкие к детям Делона, утверждают, что ее не пригласят ни при каких обстоятельствах.
Напомним, что Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет. За месяц до его смерти дочь Анушка Делон опубликовала фотографии тяжело больного отца, у которого диагностировали рак и болезнь Альцгеймера.
Ранее мы писали о том, что Алена Делона похоронят рядом с 35 его собаками. Место расположено в коммуне Души на севере Франции.