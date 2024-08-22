Дети покойного Алена Делона нарушили последнюю волю актера

В июле прошлого года дочь Делона Анушка опубликовала фотографию Лубо в Instagram с сообщением: «Благодарю тебя, Лубо, что ты рядом со своим хозяином».

В марте этого года она опубликовала еще одну фотографию Лубо у дома Делона с подписью: «Хранитель храма... С ним нет ни измены, ни расчета, только любовь».

Церемония прощания с артистом пройдет в его поместье в Души, расположенном в Луаре. В этом доме Делон прожил почти 50 лет.

На мероприятии будут присутствовать трое детей актера - Энтони, Анушка и Фабьен, а также 40 приглашенных гостей. Сам Делон ранее выражал желание избежать масштабных официальных церемоний в честь его похорон. В этой связи его захоронят в часовне, которую он сам построил около двадцати лет назад неподалеку от своего дома.

Известно, что на церемонию не пригласили сиделку и спутницу последних лет жизни Делона - Хироми Роллен: летом 2023 года дети актера попросили 66-летнюю женщину покинуть дом.

Роллен в интервью заявила, что все еще надеется присутствовать на прощании и обратилась к посредникам с просьбой поговорить с дочерью актера Анушкой, которая препятствует ее присутствию. Источники, близкие к детям Делона, утверждают, что ее не пригласят ни при каких обстоятельствах.

Напомним, что Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет. За месяц до его смерти дочь Анушка Делон опубликовала фотографии тяжело больного отца, у которого диагностировали рак и болезнь Альцгеймера.

Ранее мы писали о том, что Алена Делона похоронят рядом с 35 его собаками. Место расположено в коммуне Души на севере Франции.