Эксперты уверены, что больная раком Кейт Миддлтон никогда не вернется к королевским обязанностям – и вот почему

Однако недавние публичные появления Кэтрин на параде Trooping the Color и на Уимблдонском турнире дали надежду на то, что она уверенно идет на поправку и в скором времени вернется к своим королевским обязанностям.

Радоваться оказалось рано. Инсайдеры уверяют, что состояние здоровья Кейт далеко от идеального. В действительности в жизни принцессы все еще есть «темные дни», когда злосчастный недуг берет верх. В связи с этим королевские эксперты делают вывод: ждать возвращения Кэтрин к прежнему образу жизни не стоит совсем.

Radar со ссылкой на анонимные источники пишет, что на фоне лечения от онкологии Кейт Миддлтон полностью пересмотрела приоритеты. Разумеется, королевские обязательства ушли на второй план. По мнению приближенных к британской королевской семье, высока вероятность, что супруга принца Уильяма вообще никогда не вернется к работе.

«Кэтрин по-прежнему не здорова, продолжает курс химиотерапии, и, хотя она прекрасно осознает свою роль, ее приоритеты, как и следовало ожидать, существенно изменились», - цитирует издание журналиста Дэна Вуттона, поясняя, что Кейт в самом разгаре кризиса, связанного с ее состоянием. Несмотря на решение выйти в свет, путь к выздоровлению еще слишком долог.

Биограф Роберт Джобсон, недавно выпустивший книгу «Кэтрин, принцесса Уэльская», согласен со слухами вокруг Миддлтон, и считает, что публике следует пересмотреть свои ожидания на ее счет - по его мнению, возвращение вряд ли состоится.