Артур Смольянинов о Риге и латышском языке: «Уверен, что к концу года освою»

Артур Смольянинов признался, что пока освоил латышский язык на бытовом уровне.

«Несколько раз начинал, но обстоятельства вынуждали остановиться с процессом обучения. Но я пообещал себе, что к концу года язык выучу. Значит, выучу», - сказал он.

Артисту просто не хватает времени, но он уже нашел преподавателя:

«Сейчас, дай бог, нашел хорошего педагога, буду заниматься в группе небольшой, что тоже важно… Не думаю, а уверен, что к концу года язык освою. В принципе, мне он не кажется... не самый сложный язык для меня».

Смольянинов живет в Риге, и в определенной степени город уже стал для него родным.

«Тут уже возникли какие-то привязанности и человеческие, и житейские. Сейчас месяц мы были в Америке, и вернулся я из Америки с таким ощущением, что "о, дома, как хорошо"», - пояснил он.

Ранее в интервью для проекта «Очевидцы» артист сказал: «Нужно учить язык. Это мой главный совет всем. Релокантам, эмигрантам. Обязательно с этого надо начинать и погружаться в среду, общаться».

Видео: Интервью с Артуром Смольяниновым