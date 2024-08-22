НЕ ОТВЕСТИ ГЛАЗ Самые стильные гости президентского приема в Кадриорге

Как изменилась Эстония за 33 года после восстановления независимости? Если мы посмотрим, как одеваются люди, то увидим много положительных перемен. Взгляните на то, что заметила команда моды Postimees, и полюбуйтесь на самых элегантных гостей президентского приема.

Перевод: Светлана Карабут

Парад солнечных лучей

Несмотря на войну в Украине и сложную экономическую ситуацию, в воздухе витает оптимизм, а среди посетителей необычайно много ярких нарядов. Никогда еще на этом мероприятии не было так много желтого цвета. В психологии цвета желтый означает творчество, надежду и энергию. Это смелость признать свою индивидуальность, быть замеченным и дать себе разрешение сиять.

Конечно, желтый обычно выбирают те, в ком много света и жизнерадостности - серая статуя не потянется к желтому просто так. А этим летом рекордное количество гостей блистали в желтом под солнечными лучами. И среди тех, кто выбрал желтый цвет, был даже мужчина!

Предприниматель и коллекционер произведений искусства Энн Кунила в идеально сшитом костюме. Его спутница Марис Гричин была одним из самых ярких лучей солнца на вечеринке. Она пришла в шелковом платье от Lilli Jahilo. Фото: Konstantin Sednev

Ану Ансип в красивом желтом пиджаке в объятиях Андруса Ансипа была одним из солнечных лучей этого дня. Фото: Konstantin Sednev

Желтый цвет был трендом номер один на президентском приеме 20 августа. И это была не только женская привилегия - на вечеринку пришел и шикарный джентльмен в желтом костюме. Да здравствуют сияющие мужчины! Фото: Konstantin Sednev

Джентльмены сияют

В этом году надо отдать должное джентльменам - такой уверенности и смелости мы еще не видели. Иногда при освещении приемов создается впечатление, что это модная вечеринка в основном для дам, а мужчины, как правило, остаются их скромным эскортом в темных костюмах.

Летом это не так! Прежде всего, на летней вечеринке в саду нет необходимости надевать строгий костюм. Достойный дресс-код для такого мероприятия - smart-casual: летние пастельные тона, ансамбль без галстука очень даже к месту.