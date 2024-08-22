НЕ ОТВЕСТИ ГЛАЗ Самые стильные гости президентского приема в Кадриорге

Как изменилась Эстония за 33 года после восстановления независимости? Если мы посмотрим, как одеваются люди, то увидим много положительных перемен. Взгляните на то, что заметила команда моды Postimees, и полюбуйтесь на самых элегантных гостей президентского приема.
Перевод: Светлана Карабут
Парад солнечных лучей
Несмотря на войну в Украине и сложную экономическую ситуацию, в воздухе витает оптимизм, а среди посетителей необычайно много ярких нарядов. Никогда еще на этом мероприятии не было так много желтого цвета. В психологии цвета желтый означает творчество, надежду и энергию. Это смелость признать свою индивидуальность, быть замеченным и дать себе разрешение сиять.
Конечно, желтый обычно выбирают те, в ком много света и жизнерадостности - серая статуя не потянется к желтому просто так. А этим летом рекордное количество гостей блистали в желтом под солнечными лучами. И среди тех, кто выбрал желтый цвет, был даже мужчина!
Джентльмены сияют
В этом году надо отдать должное джентльменам - такой уверенности и смелости мы еще не видели. Иногда при освещении приемов создается впечатление, что это модная вечеринка в основном для дам, а мужчины, как правило, остаются их скромным эскортом в темных костюмах.
Летом это не так! Прежде всего, на летней вечеринке в саду нет необходимости надевать строгий костюм. Достойный дресс-код для такого мероприятия - smart-casual: летние пастельные тона, ансамбль без галстука очень даже к месту.
Иногда джентльмены на занятиях по стилю спрашивают, что означают эти загадочные термины smart casual и business casual? В первом случае идеальным выбором будет пиджак в стиле casual, цвета могут быть самыми разными, а тенниски - вполне уместный вариант обуви. Второе означает костюм без галстука, предназначенный для человека, пришедшего не работать, а чтобы расслабиться. При этом пиджак и брюки тоже допустимы. Присмотритесь к мужчинам, которые пришли 20 августа в Розовый сад, - они служат наглядным пособием для тех, кто еще не осмелился ввести яркие цвета в свой гардероб, а ведь это очень стильно!
Переносные произведения искусства
Прием по случаю Дня восстановления независимости в Розовом саду Кадриорга по-прежнему остается местом, где можно надеть настоящие шедевры от наших лучших дизайнеров.
Спокойствие и сдержанность
Было бы несправедливо хвалить только яркое - многие стильные гости приехали в сдержанных нарядах. Для тех, кто думает, что всегда проще выбрать «бесцветный» цвет, это не так - существуют тысячи оттенков белого, которые будут смотреться выигрышно только в том случае, если вы умеете их выбирать.
То же самое касается песочных, кремовых, серых - всех «бесцветных» цветов! Нейтральная гамма обладает особым шармом - она не направляет энергию так, как это делают яркие тона, а украшает сдержанно и тонко.
Магия лавандовых полей
Конечно, желтый был не единственным цветом, который выделялся на приеме. Палитра была гораздо шире - гости в изобилии носили фуксию, розовый во всех его оттенках, целый спектр небесно-голубых, огненно-красных и обилие зеленых.
Отдельного упоминания заслуживает лавандовый цвет. Этот легкий и нежный оттенок символизирует интеллигентную женственность и элегантность, ценность которых не подвергается испытанию временем. Можно также сказать, что если розовые и красные цвета сразу притягивают взгляд, то сиреневые тона соблазняют издалека, но запоминаются навсегда.
Фантастические пары
Что такое высший пилотаж в стиле? Выйти в свет вдвоем так, чтобы оба блистали как личности, но при этом были гармоничным целым, как пара. Это гораздо сложнее, чем кажется! Часто красавица играет первую скрипку, а мужчине остается лишь надеть галстук или рубашку в тон ее шикарному наряду. Так делать не стоит - нужно искать гармонию, а не идентичность. Иначе один из пары превратится в аксессуар для другого, а это несправедливо!
Цвета не обязательно должны быть одинаковыми, но они должны гармонировать. А еще должно быть общее чувство стиля: формальность или свобода, яркие краски или более сдержанная гамма, национальный или современный стиль. Разные ткани и стили могут не перекликаться, и в результате получится какофония. Тем более приятно, что все больше и больше пар выглядят вместе просто фантастически!