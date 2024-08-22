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НЕ ОТВЕСТИ ГЛАЗ Самые стильные гости президентского приема в Кадриорге

Фото: Martin Pedaja
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Как изменилась Эстония за 33 года после восстановления независимости? Если мы посмотрим, как одеваются люди, то увидим много положительных перемен. Взгляните на то, что заметила команда моды Postimees, и полюбуйтесь на самых элегантных гостей президентского приема.

Перевод: Светлана Карабут

Парад солнечных лучей

Несмотря на войну в Украине и сложную экономическую ситуацию, в воздухе витает оптимизм, а среди посетителей необычайно много ярких нарядов. Никогда еще на этом мероприятии не было так много желтого цвета. В психологии цвета желтый означает творчество, надежду и энергию. Это смелость признать свою индивидуальность, быть замеченным и дать себе разрешение сиять.

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Конечно, желтый обычно выбирают те, в ком много света и жизнерадостности - серая статуя не потянется к желтому просто так. А этим летом рекордное количество гостей блистали в желтом под солнечными лучами. И среди тех, кто выбрал желтый цвет, был даже мужчина!

Предприниматель и коллекционер произведений искусства Энн Кунила в идеально сшитом костюме. Его спутница Марис Гричин была одним из самых ярких лучей солнца на вечеринке. Она пришла в шелковом платье от Lilli Jahilo.
Предприниматель и коллекционер произведений искусства Энн Кунила в идеально сшитом костюме. Его спутница Марис Гричин была одним из самых ярких лучей солнца на вечеринке. Она пришла в шелковом платье от Lilli Jahilo. Фото: Konstantin Sednev
Ану Ансип в красивом желтом пиджаке в объятиях Андруса Ансипа была одним из солнечных лучей этого дня. 
Ану Ансип в красивом желтом пиджаке в объятиях Андруса Ансипа была одним из солнечных лучей этого дня. Фото: Konstantin Sednev
Желтый цвет был трендом номер один на президентском приеме 20 августа. И это была не только женская привилегия - на вечеринку пришел и шикарный джентльмен в желтом костюме. Да здравствуют сияющие мужчины! 
Желтый цвет был трендом номер один на президентском приеме 20 августа. И это была не только женская привилегия - на вечеринку пришел и шикарный джентльмен в желтом костюме. Да здравствуют сияющие мужчины! Фото: Konstantin Sednev

Джентльмены сияют

В этом году надо отдать должное джентльменам - такой уверенности и смелости мы еще не видели. Иногда при освещении приемов создается впечатление, что это модная вечеринка в основном для дам, а мужчины, как правило, остаются их скромным эскортом в темных костюмах.

Летом это не так! Прежде всего, на летней вечеринке в саду нет необходимости надевать строгий костюм. Достойный дресс-код для такого мероприятия - smart-casual: летние пастельные тона, ансамбль без галстука очень даже к месту.

Иногда джентльмены на занятиях по стилю спрашивают, что означают эти загадочные термины smart casual и business casual? В первом случае идеальным выбором будет пиджак в стиле casual, цвета могут быть самыми разными, а тенниски - вполне уместный вариант обуви. Второе означает костюм без галстука, предназначенный для человека, пришедшего не работать, а чтобы расслабиться. При этом пиджак и брюки тоже допустимы. Присмотритесь к мужчинам, которые пришли 20 августа в Розовый сад, - они служат наглядным пособием для тех, кто еще не осмелился ввести яркие цвета в свой гардероб, а ведь это очень стильно!

Лаури Лаатс завоевал титул обладателя ярких брюк в Розовом саду. Его супруга призналась, что часто выбирает цвет платья, ориентируясь на брюки мужчины.
Лаури Лаатс завоевал титул обладателя ярких брюк в Розовом саду. Его супруга призналась, что часто выбирает цвет платья, ориентируясь на брюки мужчины. Фото: Konstantin Sednev
Бесстрашный Антон Алексеев, который приносит нам украинские новости, также заслуживает десять баллов из десяти за стильный образ на приеме. Тон костюма, конечно же, вдохновлен цветами украинского флага. 
Бесстрашный Антон Алексеев, который приносит нам украинские новости, также заслуживает десять баллов из десяти за стильный образ на приеме. Тон костюма, конечно же, вдохновлен цветами украинского флага. Фото: Konstantin Sednev
Какие яркие гости! Актриса Елена Лотман в нежно-розовом, с ней кардиолог доктор Эно-Мартин Лотман. Президент Союза архитекторов Ает Адер в ярко-розовом платье и драматург Русского театра Лаур Кауниссааре.
Какие яркие гости! Актриса Елена Лотман в нежно-розовом, с ней кардиолог доктор Эно-Мартин Лотман. Президент Союза архитекторов Ает Адер в ярко-розовом платье и драматург Русского театра Лаур Кауниссааре. Фото: Konstantin Sednev
Блистательные джентльмены. Музыкант Тоомас Лунге и его коллега-актриса Инга Лунге - наряды каждого из них достойны внимания. Великолепная Инга блистает в пальто из специальной ткани Кирилла Сафонова. Но чтобы блистать и выделяться рядом с такой красавицей, нужно обладать виртуозным чувством стиля и немного удивить, выбрав черную рубашку вместо белой и подобрав к ней песочно-коричневый жилет и пиджак.
Блистательные джентльмены. Музыкант Тоомас Лунге и его коллега-актриса Инга Лунге - наряды каждого из них достойны внимания. Великолепная Инга блистает в пальто из специальной ткани Кирилла Сафонова. Но чтобы блистать и выделяться рядом с такой красавицей, нужно обладать виртуозным чувством стиля и немного удивить, выбрав черную рубашку вместо белой и подобрав к ней песочно-коричневый жилет и пиджак. Фото: Konstantin Sednev
Какое чувство стиля - пиджак, платок, брошь в виде ласточки подобраны тон-в-тон, согласованный воедино. Мирьям Мыттус в небесно-голубом платье всегда яркая и гламурная, но на этот раз ее муж едва ли не затмевает даму. 
Какое чувство стиля - пиджак, платок, брошь в виде ласточки подобраны тон-в-тон, согласованный воедино. Мирьям Мыттус в небесно-голубом платье всегда яркая и гламурная, но на этот раз ее муж едва ли не затмевает даму. Фото: Konstantin Sednev

Переносные произведения искусства

Прием по случаю Дня восстановления независимости в Розовом саду Кадриорга по-прежнему остается местом, где можно надеть настоящие шедевры от наших лучших дизайнеров. 

Платье как произведение искусства! На Марте Ваарик - шедевр ручной работы молодого и яркого модного таланта Карла-Кристофа Ребасе, со змеиным принтом и грациозно развивающейся шелковой тканью.
Платье как произведение искусства! На Марте Ваарик - шедевр ручной работы молодого и яркого модного таланта Карла-Кристофа Ребасе, со змеиным принтом и грациозно развивающейся шелковой тканью. Фото: Konstantin Sednev
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал не боится цвета. На его супруге Эвелин Орас работа Лийси Ээсмаа, самого оригинального эстонского модельера, которая недавно стала мамой. Этот оранжево-желтый наряд - настоящий магнит для глаз и взрыв хорошего настроения.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал не боится цвета. На его супруге Эвелин Орас работа Лийси Ээсмаа, самого оригинального эстонского модельера, которая недавно стала мамой. Этот оранжево-желтый наряд - настоящий магнит для глаз и взрыв хорошего настроения. Фото: Martin Pedaja
Михаил Кылварт и Анастасия Коваленко-Кылварт. В этом нежно-розовом платье от Iris Janvier Анастасия была одной из самых стильных дам вечера. Костюм-тройка Кылварта, надетый непринужденно, без галстука, также выглядит безупречно.
Михаил Кылварт и Анастасия Коваленко-Кылварт. В этом нежно-розовом платье от Iris Janvier Анастасия была одной из самых стильных дам вечера. Костюм-тройка Кылварта, надетый непринужденно, без галстука, также выглядит безупречно. Фото: Martin Pedaja
Рийна Пыльдроос и Мяртен Кросс. Стоит отметить, что дизайнер надела на прием собственное творение. 
Рийна Пыльдроос и Мяртен Кросс. Стоит отметить, что дизайнер надела на прием собственное творение. Фото: Konstantin Sednev
Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги в наряде smart-casual, идеально подходящем для этого мероприятия. Его сопровождает Ингрид Сембах-Хыбемяги. На ней платье с ярким крупным принтом. Крупные цветы для торжественного случая уже становятся фирменным стилем этой леди. 
Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги в наряде smart-casual, идеально подходящем для этого мероприятия. Его сопровождает Ингрид Сембах-Хыбемяги. На ней платье с ярким крупным принтом. Крупные цветы для торжественного случая уже становятся фирменным стилем этой леди. Фото: Konstantin Sednev

Спокойствие и сдержанность

Было бы несправедливо хвалить только яркое - многие стильные гости приехали в сдержанных нарядах. Для тех, кто думает, что всегда проще выбрать «бесцветный» цвет, это не так - существуют тысячи оттенков белого, которые будут смотреться выигрышно только в том случае, если вы умеете их выбирать.

То же самое касается песочных, кремовых, серых - всех «бесцветных» цветов! Нейтральная гамма обладает особым шармом - она не направляет энергию так, как это делают яркие тона, а украшает сдержанно и тонко.

Изобилие красоты в богатстве цвета. Лийна и Вахур Керсна образуют единое целое в нейтральных тонах. Уникальное вязаное платье Лийны становится еще более захватывающим благодаря асимметричному крою.
Изобилие красоты в богатстве цвета. Лийна и Вахур Керсна образуют единое целое в нейтральных тонах. Уникальное вязаное платье Лийны становится еще более захватывающим благодаря асимметричному крою. Фото: Martin Pedaja
Мастер-класс минимализма демонстрирует Кейт Пентус-Росиманнус. Узкое платье не позволяет делать слишком длинные шаги, но ведь это придает походке такой шарм! 
Мастер-класс минимализма демонстрирует Кейт Пентус-Росиманнус. Узкое платье не позволяет делать слишком длинные шаги, но ведь это придает походке такой шарм! Фото: Konstantin Sednev
Предприниматель Урмас Сыырумаа и его молодая спутница жизни Алиса пришли на вечеринку в сдержанных цветах. 
Предприниматель Урмас Сыырумаа и его молодая спутница жизни Алиса пришли на вечеринку в сдержанных цветах. Фото: Konstantin Sednev

Магия лавандовых полей

Конечно, желтый был не единственным цветом, который выделялся на приеме. Палитра была гораздо шире - гости в изобилии носили фуксию, розовый во всех его оттенках, целый спектр небесно-голубых, огненно-красных и обилие зеленых.

Отдельного упоминания заслуживает лавандовый цвет. Этот легкий и нежный оттенок символизирует интеллигентную женственность и элегантность, ценность которых не подвергается испытанию временем. Можно также сказать, что если розовые и красные цвета сразу притягивают взгляд, то сиреневые тона соблазняют издалека, но запоминаются навсегда.

Лавандовый цвет явно был самым ярким трендом на этом приеме. Его великолепно носила Анна-Грета Цахкна, а ярко-синий цвет рубашки министра иностранных дел Маргуса Цахкна создавал в паре гармонию. 
Лавандовый цвет явно был самым ярким трендом на этом приеме. Его великолепно носила Анна-Грета Цахкна, а ярко-синий цвет рубашки министра иностранных дел Маргуса Цахкна создавал в паре гармонию. Фото: Konstantin Sednev
Министр обороны Ханно Певкур надел фиолетовый галстук, который сочетается с платьем его спутницы. Стильная пара. 
Министр обороны Ханно Певкур надел фиолетовый галстук, который сочетается с платьем его спутницы. Стильная пара. Фото: Konstantin Sednev

Фантастические пары

Что такое высший пилотаж в стиле? Выйти в свет вдвоем так, чтобы оба блистали как личности, но при этом были гармоничным целым, как пара. Это гораздо сложнее, чем кажется! Часто красавица играет первую скрипку, а мужчине остается лишь надеть галстук или рубашку в тон ее шикарному наряду. Так делать не стоит - нужно искать гармонию, а не идентичность. Иначе один из пары превратится в аксессуар для другого, а это несправедливо!

Цвета не обязательно должны быть одинаковыми, но они должны гармонировать. А еще должно быть общее чувство стиля: формальность или свобода, яркие краски или более сдержанная гамма, национальный или современный стиль. Разные ткани и стили могут не перекликаться, и в результате получится какофония. Тем более приятно, что все больше и больше пар выглядят вместе просто фантастически!

Мягкий официальный костюм Сирье Карис мятного цвета создает прекрасный стилевой мост с галстуком господина Алара Кариса. Гармония есть, но тон не идентичен. 
Мягкий официальный костюм Сирье Карис мятного цвета создает прекрасный стилевой мост с галстуком господина Алара Кариса. Гармония есть, но тон не идентичен. Фото: Martin Pedaja
Необыкновенно яркая, стильная пара - Герли и Мартин Пармас пришли на президентский прием в нарядах цвета неба, когда на улице ярко светит солнце и стоит хорошая погода. Браво!
Необыкновенно яркая, стильная пара - Герли и Мартин Пармас пришли на президентский прием в нарядах цвета неба, когда на улице ярко светит солнце и стоит хорошая погода. Браво! Фото: Konstantin Sednev
Как всегда на высоте! Фолк-музыкант Руслан Трочинский со своими красавицами, женой Терье и дочерью-художницей Рутой.
Как всегда на высоте! Фолк-музыкант Руслан Трочинский со своими красавицами, женой Терье и дочерью-художницей Рутой. Фото: Martin Pedaja
Бывший министр образования Тынис Лукас пришел на прием в пиджаке в национальном стиле, а его жена Лийна блистала в горчично-красном цветочном платье. Стильная пара, наряды гармонируют друг с другом.
Бывший министр образования Тынис Лукас пришел на прием в пиджаке в национальном стиле, а его жена Лийна блистала в горчично-красном цветочном платье. Стильная пара, наряды гармонируют друг с другом. Фото: Konstantin Sednev
Алика Милова и Рауль Эско пришли на прием в нарядах, которые здорово сочетались друг с другом. Певица выбрала платье от Rentalier, а Рауль - сын модельера Сирет Эско - воспользовался родственной привилегией.
Алика Милова и Рауль Эско пришли на прием в нарядах, которые здорово сочетались друг с другом. Певица выбрала платье от Rentalier, а Рауль - сын модельера Сирет Эско - воспользовался родственной привилегией. Фото: Martin Pedaja
Хайди и Аллар Йыкс на том приеме завоевали титул самой элегантной семьи. Прекрасная гармония пастельных тонов объединяет платье дамы и костюм кавалера. Маленький Йыкс тоже не выбивается из модного трио. Глаз не оторвать! 
Хайди и Аллар Йыкс на том приеме завоевали титул самой элегантной семьи. Прекрасная гармония пастельных тонов объединяет платье дамы и костюм кавалера. Маленький Йыкс тоже не выбивается из модного трио. Глаз не оторвать! Фото: Martin Pedaja

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